شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة في الشأن الأفريقي تكشف أهمية كوت ديفوار والسنغال لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور هبة البشبيشي، الباحثة في الشأن الأفريقي، إن «كوت ديفوار والسنغال وغينيا هم أعضاء في التجمع الاقتصادي لمنطقة غرب أفريقيا، ويتميزون بالهدوء والأمن والاستقرار».

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «زيارة الرئيس السيسي في إطار استراتيجية مكافحة الجماعات الإرهابية بالتعاون مع أمريكا في منطقة غرب أفريقيا»، موضحة أن «الرئيس يسعى إلى هيكلة سياسات الاتحاد الأفريقي».

وتابعت أن «القارة الأفريقية عليها إيجاد آلية لتبادل المعلومات، والمعلومات العسكرية بما يعود بالفائدة على القارة كلها لمكافحة الإرهاب والتطرف»، موضحة أن «مصر تقوم بعمل مذهل في الاتحاد الأفريقي من أجل النهوض به، وتدشين مؤسسات جديدة تعود بالنفع على القارة».