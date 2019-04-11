شكرا لقرائتكم خبر عن بكري: المرحلة الراهنة توجب استمرار السيسي لإدارة الملفات المهمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر واجب لإدارة الكثير من الملفات المهمة، لافتا إلى اختلاف البعض على عدد سنوات الحكم في التعديلات الدستورية.

وأضاف بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، قائلا: «الإطار العام لمناقشات تعديل الدستور داخل لجان الاستماع بالبرلمان يؤكد على ثوابت حماية الدولة الوطنية التي لا يمكن التفريط فيها».

وتابع: «الرئيس السيسي خيار شعبي بالأساس، والتمسك به أساسي، وقد يكون اختلاف في عدد السنوات.. لكن التحديات المفروضة على مصر توجب استمرار الرئيس السيسي لإدارة الملفات المهمة».