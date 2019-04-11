«التنمية المحلية» تحتفل بتدريب 108 من العاملين بالمحليات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، الخميس، بانتهاء 4 برامج تدريبية استفاد منها 108 متدربين في مجالات صقل مهارات العاملين بالمناطق الصناعية، وتنمية مهارات الفنيين بالإدارات الهندسية، وتنمية مهارات سكرتيرى الوحدات القروية في مجال الشؤون المالية ودورة معايير الجودة الشاملة وكيفية تقديم الخدمات للعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات.
وقال بيان إعلامي إن المركز اعتبارًا من الأحد المقبل، حتى 18 إبريل الجاري، ينفذ 4 دورات تدريبية لـ 108 متدربين على 4 برامج وهى الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة المحلية للعاملين بالإدارة المحلية وصقل مهارات العاملين بإدارات الأمن وكيفية حماية الأبنية الحكومية والمرافق ومهارات العاملين بإدارات الموازنة وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية في مجال الشؤون القانونية.
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