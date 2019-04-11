شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية البريطانية تبيع مقرها بـ«كفر عبده» ترشيدًا للنفقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت المتحدثة الرسمية للسفارة البريطانية بالقاهرة أنه تم إغلاق قنصلية بلادها فى الإسكندية، وقالت: «وجودنا الدبلوماسى فى المحافظة توقف فى مارس الماضى، لكن سيستمر وجود قنصل فخرى، وهذا يتماشى مع العديد من الدول الأخرى التى تقوم بتحديث وجودها».

وأضافت أن المملكة المتحدة تعمل على زيادة مواردها الدبلوماسية بالقاهرة، حيث يمكن أن يكون لها التأثير الأكبر فى جميع المحافظات، متابعة: «سيسمح ذلك لنا بالعمل بشكل أكثر كفاءة، وزيادة وصول أفرادنا ومواردنا إلى أقصى حد، ويسمح لنا أيضًا بأن يكون لنا تأثير أوسع بكثير مما هو الحال فى القاهرة والإسكندرية، بما فى ذلك الوصول إلى المصريين الذين يعيشون خارج هاتين المدينتين».

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وكان الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، استقبل قبل أيام قنصل عام بريطانيا بالمحافظة، ويندى فريمان، لتوديعها عقب إغلاق القنصلية، تكريمًا لدورها الفعال فى النهوض بالعلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، وقدم لها الشكر على دورها المتميز فى توطيد العلاقات بين المدن البريطانية والإسكندرية، متمنيا لها التوفيق فى مهمتها المقبلة.

وقالت «فريمان»، فى تصريحات قبل مغادرتها، إنها سعيدة بالفترة التى تواجدت فيها بالإسكندرية، وممتنة بجزيل الشكر إلى كرم أهلها وشعبها، وأكدت مكانة «عروس البحر الأبيض المتوسط» الكبيرة فى قلبها، خاصة أن كل من يزورها لا يستطيع مغادرتها بسهولة. ووجّهت «فريمان» الشكر للمحافظ على دعمه وتعاونه الدائم معها فى أداء وتسهيل مهام وظيفتها طوال فترة إقامتها بالإسكندرية، وتمنت له التوفيق فى مهمته للنهوض بهذه المدينة الجميلة.

وامتلكت القنصلية البريطانية مقرًا عريقًا فى محطة الرمل، وتم بيعه لكلية الطب فى جامعة الإسكندرية، ليكون مقرًا للإدارة، ثم استبدلوه بمقر جديد فى منطقة كفر عبده، وتم بيعه مؤخرًا.

ولم تكن رؤية بريطانيا لترشيد نفقاتها وبيع مقر قنصليتها الأولى، حيث سبقتها أمريكا وإيطاليا فى السير على نفس النهج كرؤية أوروبية لترشيد النفقات.