"النقل" تنفي وجود حساب لـ كامل الوزير على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

نفى المتحدث الإعلامي باسم وزارة النقل محمد عز، وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يخص وزير النقل المهندس كامل الوزير.

وأكد عز - في بيان الخميس- أن الحسابات المنسوبة إلى وزير النقل لا تخصه، موضحا أن الوزاة غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات من أخبار.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، مضيفا أن وزارة النقل لديها موقع رسمي بالإضافة إلى صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.