الصحة: تقديم الخدمات الطبية بالمجان لـ42 ألف مواطن خلال 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أنه تم الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ41 ألفا و998 مواطنا من خلال 33 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال الـ10 أيام الأولى من الشهر الحالي.

يأتي هذا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وفي إطار حرص الوزارة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد إن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي: القاهرة، والدقهلية، والبحيرة، وأسيوط، والجيزة، وأسوان، وجنوب سيناء، وبني سويف، ودمياط، والسويس، والمنوفية، ومطروح، والإسكندرية، والوادي الجديد، والإسماعيلية، والشرقية، والقليوبية، وسوهاج، والفيوم، والأقصر، والمنيا، وبورسعيد، وقنا.

وأضاف المتحدث أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 287 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 6 آلاف و790 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 8 آلاف و989 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 474 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها، أوضحت المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة الدكتورة وفاء الصادق أن هذه القوافل تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكنهم دون مشقة وعناء، حيث تم الكشف الطبي على 3 آلاف و165 مواطنا بمحافظة أسوان، و2841 مواطنا بمحافظة آسيوط، و3 آلاف و468 مواطنا بمحافظة الإسكندرية، و571 مواطنا بمحافظة الإسماعيلية، و1936 مواطنا بمحافظة الأقصر، و1418 مواطنا بمحافظة البحيرة، و3 آلاف و766 مواطنا بمحافظة الجيزة، و2475 مواطنا بمحافظة الدقهلية، و580 مواطنا بمحافظة السويس، و2031 مواطنا بمحافظة الشرقية، و1250 مواطنا بمحافظة الفيوم، و3 آلاف و272 مواطنا بمحافظة القاهرة، و1421 مواطنا بمحافظة القليوبية، و1886 مواطنا بمحافظة المنوفية، و2130 مواطنا بمحافظة المنيا، و805 مواطنين بمحافظة الوادي الجديد، و2306 مواطنين بمحافظة بني سويف، و965 مواطنا بمحافظة بورسعيد، و765 مواطنا بمحافظة جنوب سيناء، و1783 مواطنا بمحافظة دمياط، 870 مواطنا بمحافظة سوهاج، و1553 مواطنا بمحافظة قنا، وأخيرا تم الكشف الطبي على 741 مواطنا بمحافظة مطروح.

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وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الصحة والسكان إطلاق 39 قافلة طبية مجانية بدءاً من اليوم وحتى يوم 20 أبريل الجاري بـ26 محافظة، وهي: الشرقية، والجيزة، وجنوب سيناء، وسوهاج، والقليوبية، والسويس، والفيوم، وكفر الشيخ، والإسكندرية، وقنا، والقاهرة، والبحيرة، والمنيا، والوادي الجديد، وبورسعيد، والدقهلية، وأسوان، وجنوب سيناء، وأسيوط، والمنوفية، ومطروح، وبني سويف، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، ودمياط، والأقصر، ويستمر عمل القافلة لمدة يومين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد إنه تم تنفيذ أولى هذه القوافل اليوم في منطقة النوافعة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين مجانيتين غدا الجمعة وبعد غد السبت في منطقتي المتانيا بمركز العياط بمحافظة الجيزة، ووادي الرملة بمركز أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء.

وأضاف المتحدث أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية مجانية يومي 13 و14 من الشهر الحالي في مناطق عرب مهدي بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، ودندنا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، ومركز شباب الخواطرة بمركز حي الجناين بمحافظة السويس، والفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم، والمناوفة بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ومحسن بمركز المنتزة بمحافظة الإسكندرية، وأبودياب بمركز دشنا بمحافظة قنا، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى بمركز طبي الأسمرات بالمقطم بمحافظة القاهرة.

وتابع أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية مجانية يومي 15 و16 أبريل في مناطق البستان بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، والبهنسا بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، وعزب القصر بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وقرية الفتح بمركز جنوب بورسعيد بمحافظة بورسعيد، وبهيدة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية في مناطق العطواني بمركز إدفو شرق محافظة أسوان، ووادي مندر بمركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، والمطمر بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، واتريس بمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وذلك في يومي 16 و17 من الشهر نفسه.

وأردف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان قائلا إنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية مجانية يومي 17 و18 أبريل في مناطق كفر داود مركز السادات محافظة المنوفية، والمعبدية (تجمع أبو حسيرة) بمركز براني بمحافظة مطروح، وأولاد عبد الله بمركز بلاط بمحافظ الوادي الجديد، ووحدة الجزائر بمركز العامرية بمحافظة الإسكندرية، وصفط الشرقية بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وعزبة الصول (جمعية التكافل الاجتماعي) بمركز الشلاتين – حلايب بمحافظة البحر الأحمر، والسلام بمركز الزرقا بمحافظة دمياط، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخرتين في منطقتي أبوسلطان بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وجميزة بني عامر بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وذلك في يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

وأضاف أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية مجانية يومي 19 و20 أبريل في مناطق القصعات بمركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، والشركة 2 بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وواديي الشرفا وسبيتة بمركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وأبورماد وجبل علبة وادلديت بمركز حلايب والشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، وأخيرا سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى في مناطق أباظة بمنطقة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، ونجع الوحدة بمركز الطود بمحافظة الأقصر، والاتحاد بمحافظ كفر الشيخ، ووحدة السيوف بمركز شرق محافظة كفر الشيخ، والبقيرة بمركز بنها بمحافظة القليوبية، والشنطور بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف.