وكيل الأزهر يتابع مع رؤساء المناطق الاستعدادات النهائية للامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

عقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، الخميس، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المناطق الأزهرية، ومديري عموم الوعظ، بحضور الدكتور محيي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بمقر مشيخة الأزهر؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل، والشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية.

وقال وكيل الأزهر، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حريص على الارتقاء بجودة التعليم الأزهري، وتطوير البنية الأساسية للمعاهد الأزهرية وتزويدها بأحدث الوسائل والمستلزمات التعليمية، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف قام بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي بوضع خطة لحصر جميع المعاهد الأزهرية وبيان حالتها الإنشائية، وذلك بهدف تطويرها وتحديثها بما يتلائم مع طبيعة العملية التعليمية.

وأوضح فضيلته أن الأزهر الشريف حرص على تطوير نظام التعليم الأزهري، وفقًا لأحدث النظم العالمية، من خلال ربط العملية التعليمية بالنظام الإلكتروني، مشيدًا بمنظومة الاختبارات الشفوية الإلكترونية لمادتي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.

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وأكد وكيل الأزهر، أهمية تكثيف جهود رؤساء المناطق في المرور على المعاهد، ومتابعة سير الامتحانات وانتظام اللجان؛ بهدف تحقيق الاستقرار العام داخل لجان الامتحانات، مشددًا على أهمية دور المعلم في توفير المناخ المناسب والملائم للطلاب، بما يضمن الارتقاء بالعملية التعليمية بالأزهر الشريف.

وفي سياق آخر، شدد عباس على أهمية دعوة العاملين بالأزهر للمشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا على أن المشاركة في الاستحقاقات الوطنية واجب على جميع المصريين.

من جانبه، أكد الدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، على أهمية دور إدارات الوعظ بالمناطق الأزهرية في توعية طلاب المعاهد الأزهرية بالحفاظ على القيم والأخلاقيات الإسلامية، مشددًا على ضرورة قيام وعاظ الأزهر بواجبهم الوطني، وذلك من خلال دعوة المجتمع للمشاركة الفاعلة والإيجابية في التعديلات الدستورية الحالية.