"العمل الدولية بالقاهرة": المنظمة دخلت في شراكات وطيدة مع أطراف العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إن المنظمة طورت شراكات وطيدة مع أطراف العمل الثلاثة وغيرها من الشركاء وساعدتها على أن تكون أكثر قوة، بينما دعمت تطوير إطار عمل قانوني يمكن من نمو العدالة الاجتماعية للجميع، و"يظل الحوار والشراكة في قلب نهجنا بغية تحقيق الفائدة للشعب المصري".

جاء ذلك في كلمته بالاحتفالية التي أقيمت الخميس، بأحد فنادق الجيزة القريبة من الأهرامات بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين في الخارج، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين والسفراء وممثلي المنظمات والهيئات الدولية.

وأضاف أوشلان: "تحت رعاية مصر الخالدة، تأتي منظمة العمل الدولية بتاريخ شاب، 100 عام منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وتبني تأسيسنا، و60 عامًا منذ تواجد المنظمة في أفريقيا ومصر، غير أن احتفالاتنا ليست لننظر للماضي ولكن للاطلاع على الماضي كي نعد للمستقبل، هذا هو منطق احتفالنا وهذا هو المنطق خلف مبادرة مستقبل العمل".

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وأشار إلى أنه خلال 100 عام، تغير العالم بشكل كبير، متابعا: "لذا ينبغي علينا إعداد أنفسنا لتحديد التحديات القادمة بطريقة أفضل وتطوير منظمة عمل دولية قادرة على الاستجابة لتلك التحديات؛ مع أطرافنا، ومع الشعوب، إننا هنا للنهوض بولايتنا الخاصة بالعدالة الاجتماعية والعمل اللائق للسنوات والعقود والقرون القادمة".

وعبر أوشلان عن سعادته بالاحتفال بمرور 100 عام على المنظمة من أمام الأهرامات، مؤكدًا أنها تطل بأربعين قرنًا من التاريخ، ناصحا أصدقاء المنظمة في الخارج الذين يشاهدون البث المباشر للاحتفالية بزيارة مصر، مرددا كلمات قداسة البابا شنودة الثالث: "مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطنا يعيش فينا".

واختتم كلمته قائلا: أود أن أنهي خطابي بمقولة أخرى، وهي إحدى مقولات الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان "أكثر من أي وقت سابق في تاريخ البشرية، فإننا نشترك بمصير واحد، نستطيع أن نتغلب عليه فقط إن واجهناه سويًا، وهذا يا أصدقائي هو سبب وجود الأمم المتحدة"، وسوف أضيف إلى هذه العبارة "وعلى وجه الخصوص منظمة العمل الدولية".