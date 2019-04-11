وزير التعليم العالي يؤكد عمق التعاون العلمي والثقافي بين مصر وفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمق علاقات التعاون العلمي والثقافي التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف عبدالغفار - خلال لقائه محمد الزرقاني رئيس مجلس إدارة جمعية بيت مصر بباريس بحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى فرنسا بمقر السفارة المصرية بباريس - أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة لفرنسا، حققت نجاحًا ونتائج ملموسة في عدة مجالات، وعلى رأسها توقيع اتفاقية إنشاء "بيت مصر" بالمدينة الدولية الجامعية بباريس لدعم الطلاب المصريين، وفتح المجال لهم للدراسة في أكبر الجامعات العالمية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المشروع يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، وأن الدولة المصرية متمسكة بالتزاماتها تجاه تنفيذ بيت مصر في الأزمنة المحددة، مؤكدًا أهمية الروابط التاريخية والعلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا.

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وأوضح الوزير أهمية وجود بيت لمصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، حيث سيكون مقرًا لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس، فضلًا عن استضافة الباحثين والعلماء والفنانين المصريين جنبا إلى جنب للباحثين من الدول الأخرى، مما يسمح بالانخراط الثقافي والحضاري والابتعاد عن التطرف والعنصرية.

وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية والإدارية لمشروع بيت مصر بباريس، وكذلك فحص ملفات المتقدمين لمسابقة اختيار المهندس المعماري لإنشاء بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس من بين 59 شركة مصرية وفرنسية تقدمت لهذه المسابقة، حيث وقع الاختيار على أفضل خمس شركات، ومن المقرر أن يتم اختيار الفائز في منتصف يوليو 2019.

يشار إلى أن اللقاء عقد على هامش مشاركة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات الدورة 206 لمنظمة اليونسكو بباريس.