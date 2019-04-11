"تعليم الجيزة" تنظم مؤتمرا جماهيريا للتوعية بالتعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تنظم مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مؤتمرا جماهيريا للتوعية بالتعديلات الدستورية صباح بعد غد السبت، بمدرسة السعيدية الثانوية بنين.

وصرح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة خالد حجازى بأن المؤتمر يأتي في ضوء توجيهات محافظ الجيزة بنشر الوعى بالتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها.

وأضاف حجازى أن المؤتمر سيشارك فيه أكثر من 4 آلاف من العاملين بمديرية التربية والتعليم والادارات التعليمية والمدارس الحكومية والخاصة ومجالس الأمناء بمحافظة الجيزة، حيث سيتم نشر التوعية بأهمية الدستور ومراحل تطور الحركة الدستورية في مصر عبر تاريخها، وإلقاء الضوء على المواد الدستورية المقترح الاستفتاء عليها وفتح باب النقاش بين الحضور والرد على جميع الاستفسارات وتساؤلات الحضور على يد مجموعة من المتخصصين فى الشأن الدستورى.

من جهته، عقد رئيس مركز ومدينة البدرشين اللواء حسين لبيب ندوة للتوعية بأهمية المشاركه فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا ضرورة المشاركة باعتبارها واجبا وطنيا على كل فرد.