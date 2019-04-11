الإسكان: 4.9 مليار جنيه استثمارات منذ وضع حجر أساس "العبور الجديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن قيمة الأعمال والاستثمارات التي تم طرحها وجارٍ تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، خلال عام منذ وضع حجر أساس المدينة، في شهر مارس 2018، بلغت 4.9 مليار جنيه، منها 1.4 مليار جنيه بخطة العام المالي الحالي.

وقال الدكتور عاصم الجزار في بيان الوزارة اليوم الخميس إنه يتم حاليا تنفيذ 26160 وحدة سكنية (1090 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعي، شاملة أعمال المرافق (مياه – صرف – كهرباء – تليفونات – غاز)، وأعمال تنسيق الموقع والزراعة، وتنفيذ 3120 وحدة سكنية (130 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 65 %.

وأشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ 2592 وحدة سكنية (108 عمارات) بالإسكان الاجتماعي، والبدء في تنفيذ 2496 وحدة سكنية (104 عمارات) بالإسكان المتميز.

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وأكد المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أنه يجري تنفيذ 35 مشروعا خدميا، تشمل، 4 مدارس للتعليم الأساسي، ومدرستين للتعليم الثانوي، ومدرسة تجريبية، و4 حضانات، و13 مركزا تجاريا، و3 مراكز طبية، و5 ملاعب رياضية، ومركز شباب، ومخبز، ومبنى للشرطة والمطافي، وترفيق 1978 قطعة أرض (415 قطعة بالإسكان الاجتماعي – 460 قطعة بمشروع بيت الوطن – 1103 قطع بالإسكان الأكثر تميزا) بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة.

وأوضح المهندس وائل سمير، أنه جارٍ استكمال أعمال شبكة الطرق بمنطقة الـ2600 فدان بجانب شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة بأطوال تصل إلى 150 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه بطول 23 كم، وشبكات الصرف بطول 45 كم، وشبكات الري بطول 21 كم، وتم توفير 15 ميجا فولت أمبير كمصدر دائم للكهرباء، والانتهاء من تنفيذ شبكات ضغط متوسط بطول 80 كم، وضغط منخفض بطول 169 كم، وشبكات إنارة بطول 60 كم، وتم إطلاق التيار في موزعين وجارٍ إنهاء العمل بالموزع الثالث بمنطقة الـ2600 فدان، وتم الانتهاء من فرمة الطرق بطول 109 كم، وطبقة أسفلتية رابطة للطرق بطول 54 كم، حيث تم الافتتاح لطريق (R 1) الرابط بين الطريق الأوسطي والطريق الإقليمي في سبتمبر 2018، كما تم الانتهاء من مد شبكات الغاز (شاكوش) لـ407 عمارات.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة إلى أنه جارٍ إنهاء المخططات التفصيلية لمساحة 5 آلاف فدان، وتضم 23088 وحدة سكنية (962 عمارة) بالإسكان الاجتماعي، و5376 وحدة سكنية (224 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، و6864 وحدة سكنية (286 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، و303 قطع أراض أكثر تميزاً، ومساحة 2082 فداناً لإقامة تجمعات عمرانية، و408 أفدنة للخدمات الإقليمية، و468 فداناً للخدمات المحلية، وجارٍ إنهاء دراسة تصميمات المرافق اللازمة لتلك المساحة، وسيتم البدء في مراحل التنفيذ قريبا. ​