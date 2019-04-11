رائد فضاء إيطالي: سعيد برؤية الأهرامات لأول مرة من الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال رائد الفضاء الإيطالي "باولو نيسبولي"، الذي يزور مصر حاليا، إنه أخيرا ولأول مرة يشاهد أهرامات الجيزة من على الأرض، حيث أنه سبق وأن صور معالم مصر من محطة الفضاء الدولية، معربا عن سعادته بزيارة مصر ورؤية عظمة بناء الأهرامات.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم الخميس، على هامش المحاضرة التي ألقاها في الصالون العلمي الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بشكل دوري.

وأعرب رائد الفضاء الإيطالى عن سعادته بالأسئلة التي طرحها الأطفال المصريون، خلال لقائه بهم في الصالون العلمي لأكاديمية البحث العلمي، مشيرا إلى أن بعض أسئلة الأطفال متخصصة جدا وعلى مستوى عالي من الدقة، خاصة التي تناولت الجاذبية والأخطاء الفنية في الرحلات.

وأوضح أن الأجيال الجديدة أكثر حظا لأنه في السنوات المقبلة سيتاح السفر إلى الفضاء للكثير من البشر دون الحاجة للمزيد من التدريبات والتأهيل مثلما يحدث اليوم، مشيرا إلى أن السفر للفضاء سيكون مثل السفر بالطائرة.

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وأضاف أن هناك الكثير من الكواكب والعوالم المجهولة بالنسبة لنا في الفضاء وهذا الأمر لن يتحقق بدون تركيز والمزيد من البحوث والدراسات وبناء القدرات فلا شيء يتم في الفضاء بدون عمل جماعي لفريق من خبرات وتخصصات مختلفة.

ونصح الشباب والحالمين بالسفر للفضاء بأن يحرصوا على العمل في فريق وعلى تحدي أنفسهم ويكونوا دءوبين وراء تحقيق هدفهم، قائلا "إن الأحلام يمكن تحقيقها".

وكان الصالون العلمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قد استضاف رائد الفضاء الإيطالي للتحدث عن تجربته والخبرات التي اكتسبها للوصول لهدفه والسفر لأول مرة للفضاء بعد سنوات طويلة من المحاولة.

وباولو نيسبولي كان يعمل في بدايات عمره ضابطا بالجيش الإيطالي ثم سافر لتعلم الإنجليزية ودراسة الهندسة بالولايات المتحدة كي يكون مؤهلا للتقدم بمسابقات رواد الفضاء والتي رسب فيها مرتين ليتأهل وهو في سن الأربعين للسفر للفضاء، أعقب ذلك سنوات من التدريب والاختبارات الشاقة ليسافر في أولى مهامه وهو في الخمسين من العمر تلتها مهمتان للفضاء ليحقق أطول مدة يمكثها رائد فضاء كبير سنا وهي 313 يوما عن مجمل رحلاته.