"أسلحة آلية ومتفجرات".. ماذا وجدت الداخلية مع إرهابيي "حسم"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

قالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الخميس، إنها تمكنت من القضاء على 6 إرهابيين من جماعة "حسم الإرهابية"، خلال مداهمات نفذتها قوات الأمن لعدة أوكار إرهابية، في أحد المباني الملحقة بمزرعة، في محافظة القليوبية، بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

وكشفت الوزارة، أنها عُثرت بحوزة المتهمين على كمية من المواد المتفجرة وأدوات تصنيع العبوات الناسفة، عدد 2 بندقية آلية عيار 7.62× 39، 3 خزينة بندقية آلية، طبنجة 9 مم، بندقية خرطوش، العديد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

جاء ذلك استكمالاً في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامناً مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإعلامية الإخوانية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى.

فيما رصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية أحد المباني الملحقة بمزرعة بمحافظة القليوبية وكراً للانطلاق لتنفيذ مخططهم الارهابي.

وداهمت القوات الوكر وتبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية والذي أسفر عن مصرع عدد 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.