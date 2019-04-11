انت الان تتابع هل تخلو التعديلات النهائية من «المادة الانتقالية»؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مقترح جديد لإلغاء المادة الانتقالية مع تطبيق الأثر الرجعى المباشر لزيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات.. فقيه دستوري: 4 سنوات إضافية بدون انتخابات..

قبل أيام قليلة على حسم الصياغة النهائية لمقترح التعديلات الدستورية من قبل اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعدما انتهت من جلسات الحوار المجتمعي والاستماع لآراء ومقترحات أطياف مختلفة من المجتمع ومؤسساته، ظهر مقترح جديد يحمل وجهة نظر مختلفة، وهى إلغاء المادة الانتقالية، على أن يتم النص فى المادة 140 بزيادة المدة المخصصة لرئيس الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، ويسرى هذا التعديل الجديد على الرئيس الحالي بأثر رجعى لينتهى حكمه فى 2026 بدلا من 2022، الأمر الذى يجعلنا نتساءل: هل تخلو الصياغة النهائية من المادة الانتقالية؟

المادة 140 من الدستور نصت على أنه «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين

المادة 140 من الدستور نصت على أنه «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».

وطالب التعديل المقترح بمجلس النواب، بأن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين، مع إضافة مادة انتقالية تنص على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور».

الأثر الرجعى المباشر

صاحب الرأي الجديد النائب محمد صلاح عبد البديع، اقترح خلال اجتماع اللجنة التشريعية، أن يتم النص فى المادة 140 على أن تزيد مدة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، ويسرى التعديل الجديد على الرئيس الحالى بالأثر الرجعي المباشر، معلنا أنه ضد وضع مادة انتقالية فى التعديلات الدستورية الجديدة تتيح للرئيس الحالى الترشح لدورتين بالمدة الجديدة بعد انتهاء مدته الحالية، وذلك مع تقديره الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي وخدماته للوطن ودوره فى التنمية.

وهذا الطرح الجديد حل مشكلة المادة الانتقالية التى كان سيتم وضعها، والتى كانت لا تلقى قبول البعض ومنهم عدد من رؤساء بعض الأحزاب مثل حزب التحالف الشعبي والمصري الديمقراطي وغيرها، بإلغاء المادة الانتقالية التى تتيح لرئيس الجمهورية الحالي، عقب انتهاء مدته الحالية إعادة الترشح.

وبالرغم من ذلك فإن حال تطبيق هذا المقترح، سيمنح الرئيس الحالي، وقتا إضافيا بأثر رجعى لينتهى حكمه فى 2026 بدلا من 2022.

Advertisements

( اقرأ ايضا: البرلمان: العقل والمنطق أن تكون مدة الرئاسة 6 سنوات)

الرئيس لم يتدخل في التعديلات الدستورية

وعلق الدكتور علي عبد العال، على المقترح بجانب كبير من الأهمية، مؤكدًا أن الصياغة الحالية للمادة 140 من الدستور الخاصة بمدة الرئاسة ليست النهائية، والصياغة الأخيرة هى التى ستخرج عن هذه اللجنة وتحظى بموافقة وسيتم طرحها أمام جميع النواب بالجلسة العامة.

وسبق لـ«عبد العال» تأكيده أن الرئيس لم يتدخل فى التعديلات الدستورية، قائلًا: «سأقولها واضحة، إن رئيس الجمهورية لم يتدخل من قريب أو بعيد في التعديلات، بل كانت نبتا خالصا لمجلس النواب لم يطلبها رئيس الجمهورية ولم يعلق عليها من قريب أو بعيد، وأقولها للتاريخ والتأكيد».

وأضاف عبد العال، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان منصة لتبادل الرأي والرأي الآخر، فنظم جلسات متعددة لحوار مجتمعي راقٍ ومحترم، بشأن التعديلات الدستورية، وتم الاستماع فيها لجميع فئات وطوائف المجتمع بدون إقصاء فكانت هذه الجلسات إثراءً حقيقيا للمناقشات، قائلًا: «هذه الجلسات إضافة واضحة للعمل البرلماني الوطني، ولعل أهم نتائج هذه الحوارات أنها غيرت لدي أنا شخصيا بعض القناعات، فاستجبنا لها بما يحقق أفضل وجه للصالح العام، وإن دل هذا يدل على أن الحوار الذي أجراه المجلس كان حوارا حقيقيا وبنّاء وله أثر».

(اقرأ أيضا: عبد العال: الرئيس لم يتدخل في التعديلات الدستورية)

4 سنوات إضافية بدون انتخابات

يقول الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن تطبيق الأثر الرجعى المباشر فى المادة 140 من الدستور بعد تعديلها لـ6 سنوات سيضيف للرئيس الحالى عامين ضمن مدة الرئاسة الأولى المنتهية وعامين جديدين على مدة الرئاسة الحالية.

وأوضح عبد النبي، فى تصريح لـ«التحرير» أنه بالتالى ستنتهى فترة حكمه فى 2026، بدلاً من أن تنتهى فترة الحكم الحالية فى 2022، وذلك بدون انتخابات.

كل المقترحات ستظهر نتائجها فى الصياغة النهائية

من جانبه، يقول النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن كل المقترحات ستظهر نتائجها فى الصياغة التى ستخرج عن اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة الدكتور علي عبد العال، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي عائق فى تعديل الدستور.

وأضاف أحمد، فى تصريح لـ«التحرير» أن جميع المقترحات المقدمة من النواب واطياف المجتمع المختلفه هدفها مصلحة الوطن.