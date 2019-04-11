الجزائر تدعو مصر وتونس للاجتماع وبحث الأزمة الليبية

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ليبيا - صورة أرشيفية
دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إلى عقد اجتماع ثلاثي، في أقرب وقت يضم وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر، لبحث السبل الكفيلة لتجاوز الأزمة الحالية في ليبيا. وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، أن بوقادوم أجرى، أمس الأربعاء، وبمبادرة منه، اتصالات هاتفية مع نظيريه المصري سامح شكري والتونسي خميس الجهيناوي، وكذا الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، واقترح عقد اجتماع طارئ لبحث الوضع الحالي في ليبيا.
وحث الوزير الجزائري، على توحيد سريع للجهود وتوظيف العلاقات والنفوذ التي تتمتع بها بلدان الجوار لدى الأطراف الليبية، للعمل على وقف الاقتتال وترجيح الحوار باعتباره السبيل الأوحد، الذي من شأنه ضمان وحدة الشعب الليبي وانسجامه، والمحافظة على مؤسساته وتحصين قرار الشعب الليبي من التدخلات الأجنبية. من جانبها،
وحث الوزير الجزائري، على توحيد سريع للجهود وتوظيف العلاقات والنفوذ التي تتمتع بها بلدان الجوار لدى الأطراف الليبية، للعمل على وقف الاقتتال وترجيح الحوار باعتباره السبيل الأوحد، الذي من شأنه ضمان وحدة الشعب الليبي وانسجامه، والمحافظة على مؤسساته وتحصين قرار الشعب الليبي من التدخلات الأجنبية.
من جانبها، دعت الصين، اليوم، جميع الأطراف الليبية إلى الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي المتعلقة بوقف العنف، واستئناف الحوار، والتسوية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على التطورات الأخيرة في ليبيا، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية من أجل تهدئة الوضع وتجنب اندلاع صراع شامل هناك.
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