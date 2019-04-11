انت الان تتابع الجزائر تدعو مصر وتونس للاجتماع وبحث الأزمة الليبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ليبيا - صورة أرشيفية

دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إلى عقد اجتماع ثلاثي، في أقرب وقت يضم وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر، لبحث السبل الكفيلة لتجاوز الأزمة الحالية في ليبيا. وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، أن بوقادوم أجرى، أمس الأربعاء، وبمبادرة منه، اتصالات هاتفية مع نظيريه المصري سامح شكري والتونسي خميس الجهيناوي، وكذا الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، واقترح عقد اجتماع طارئ لبحث الوضع الحالي في ليبيا.

وحث الوزير الجزائري، على توحيد سريع للجهود وتوظيف العلاقات والنفوذ التي تتمتع بها بلدان الجوار لدى الأطراف الليبية، للعمل على وقف الاقتتال وترجيح الحوار باعتباره السبيل الأوحد، الذي من شأنه ضمان وحدة الشعب الليبي وانسجامه، والمحافظة على مؤسساته وتحصين قرار الشعب الليبي من التدخلات الأجنبية. من جانبها،

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