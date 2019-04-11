شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل إلى العاصمة السنغالية داكار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن السفير بسام راضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى العاصمة داكار في أول أيام زيارة لجمهورية السنغال.

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