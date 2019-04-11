شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مدير إدارة تموين قلين ورئيس الرقابة للشؤون القانونية بمحافظة كفر الشيخ للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مدير إدارة تموين قلين، ورئيس الرقابة للشؤون القانونية بالمحافظة، للتحقيق، لتقصير في إحكام الرقابة والإشراف على مخبز بلدي مدعم، بمدينة قلين يقوم بتشغيل المخبز في غير مواعيد العمل الرسمية المحددة من قبل وزارة التموين وضبط كمية من الخبز قدرها (7865) رغيف خبز مدعمًا، تم إنتاجها في غير مواعيد العمل الرسمية، خرقاً للنظام بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، والتربح بأرباح غير مشروعة.

Advertisements

وقامت إدارة المتابعة التموينية بمكتب المحافظ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، بالمرور على دائرة قلين ما أسفر عن ضبط «ع.خ.م»، صاحب مخبز بلدي مدعم بمدينة قلين، يقوم بتشغيل المخبز في غير مواعيد العمل الرسمية، حيث كانت ساعة المرور وهي الساعة السادسة والربع مساءً، مخترقاً بذلك النظام، ومخالفاً للقوانين والتوجيهات الوزارية المنظمة وبنود التعاقد في غياب جهات الرقابة المشرفة عليه، حيث قامت الحملة بضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم وهى عبارة عن ( 72 ) شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ( 50 كجم ) إنتاج مطاحن وسط وغرب الدلتا، بمخزن ملاصق للمخبز، كما تم ضبط ( 8 ) شكاير دقيق بلدى بالمخبز إنتاج شركة مطاحن بوريك الحجر الحديثة بالغربية من خارج محافظة كفرالشيخ، وتم ضبط كمية من الخبز معبأة داخل أكياس قدرها ( 2420 ) رغيفًا بالإضافة إلى كمية من العجين سوف يتم إنتاجها خبزاً، حفاظاً على المال العام وذلك بموجب إقرار تسلّم وتحفظ مُوقع من القائم على العمل_نجل صاحب المخبز، بما يعادل 9 شكاير × 605 أرغفة بكمية قدرها ( 5445 ) رغيفًا بإجمالي كمية من الخبز قدرها ( 7865 ) رغيف خبز مدعمًا تم إنتاجها في غير مواعيد العمل الرسمية، خرقاً للسيستم، بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، والتربح بأرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، كما تم التأشير من أعضاء الحملة بسجل الزيارات الخاص بالمخبز بالتنبيه بتعلية كمية الدقيق المضبوطة والمجمعة بالمخبز والمخزن على رصيد المطحن الحكومي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية طبقاً للتوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017 وملحقاته.

وصدر قرار النيابة العامة بقلين متضمنًا «تضاف الكميات المجمعة من الدقيق التمويني المضبوط بالمخبز على رصيد المطحن الحكومي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ويعرض الخبز المضبوط على مفتش الأغذية لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه، وفى الحالة الأولى يباع بالسعر الرسمي ويودع الثمن بخزينة المحكمة، وفى الحالة الثانية يباع الحرز المضبوط كعلف حيواني بسعر يتناسب مع سعر السوق المحلية للأعلاف»، وذلك بناءً على تقرير المتابعة التموينية لمكتب المحافظ، تنفيذاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية، والمنافذ والأسواق بدائرة المحافظة، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار، ومحاربة الغلاء والمرور على المكاتب والإدارات التموينية لمتابعة سير العمل بها، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ بمخاطبة مديرية التموين لإخطار إدارة تموين قلين لتنفيذ قرار النيابة العامة في المحضر رقم 111 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين لسنة 2019م، وتطبيق التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017م، وملحقاته وتشديد الرقابة على المخابز، مع مراعاة تخفيض حصة المخبز المذكور لعدم إنتاجه كامل الحصة المقررة له وذلك حفاظاً على المال العام.