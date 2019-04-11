شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكي: السيسي أحد أفضل الحكام على مستوى العالم حاليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيناتور الجمهوري ريتشارد بلاك، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحد أفضل الحكام على مستوى العالم حاليًا، مشيدًا بالعلاقات الخارجية للرئيس السيسي والتي أسهمت في عودة مصر لمكانتها الدولية في وقت وجيز.

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وأضاف بلاك، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامجه «بالورقة والقلم»، المُذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الخميس، أن المنظمات الاقتصادية الدولية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على النمو بنسبة 10% خلال السنوات المقبلة.

وتابع السيناتور الأمريكي أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدولة المصرية، أهمها التصدي للدول الداعمة للإرهاب، خاصة جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن كل التجارة والأسلحة والإرهابيين الذين يأتون إلى داعش في سوريا والعراق؛ وعن طريق الحدود التركية وبدعم من النظام التركي.

واستطرد السيناتور الجمهوري أن تركيا تستخدم الغار السام المجرم دوليًا في الهجمات على سوريا، مؤكدًا أن سوريا كانت تنعم بسلام مع العالم ولديها حرية التعبير حتى تم اتخاذ القرار بالإطاحة بها.