شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: بث قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية على التليفزيون الأرضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلاقًا من حرص الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على حق المشاهد المصري في مشاهدة قرعة كأس الأمم الأفريقية، فقد أجرت الوطنية للإعلام التنسيق والتواصل لنقل القرعة، وتعلن أن التليفزيون الأرضي سينقل على الهواء مباشرة فعاليات قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر هذا العام، وأن شاشات الوطنية للإعلام تستعد لتغطية الاحتفال العالمى الذي سيقام في منطقة الأهرامات غدا الجمعة.

وأكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تكثيف الاستعدادات وتوفير كل الدعم لنقل هذا الحدث الرياضي الأهم على مستوى القارة الأفريقية والحرص على خروج التغطية بأفضل صورة، خاصة أنه يحظى بمتابعة الملايين من متابعي وعشاق كرة القدم متمنيًا التوفيق للمنتخب المصري الوطني لكرة القدم والفوز بالبطولة.