شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. عزاء الفنان محمود الجندي بدار مناسبات المجمع الإسلامي بالشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تم اليوم تشييع جثمان الفنان الكبير محمود الجندي بمسقط رأسه بمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة. كان الفنان محمود الجندي قد فارق الحياة بأحد مستشفيات السادس من أكتوبر، فجر اليوم، إثر أزمة صحية. وتتلقى أسرة الفنان محمود الجندي العزاء غدا الجمعة بدار مناسبات المجمع الإسلامي مدخل الشيخ زايد 2000- الشيخ زايد.

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