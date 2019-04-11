شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 32 متهمًا في خلية ميكروباص حلوان لـ13 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية «ميكروباص حلوان»، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، لـ 13 مايو.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبدالله المنوفى، وخالد نصار، وسكرتارية أيمن القاضى.

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حدثت الواقعة خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتى القاهره والجيزة، من المتهم الأول حتى الرابع عشر، انضموا إلى جماعة محظوره تعمل على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم، والاعتداء على الحرية الشخصية، والسلام الاجتماعى، حيث تدعو الجماعة إلى تكفير الحاكم، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

والمتهمون الخامس عشر حتى الثانى والعشرين، شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وقدموا لبعض المتهمين مأوى، وإخفاء أسلحة نارية، ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقى المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين، بإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر، والأموال، والمعلومات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا باستهداف أفراد الشرطة المعينين بكمين الميزان بطريق القاهرة- أسيوط الزراعى مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وشرعوا في قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الأمنى لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى «رئيس وحدة مرور المنيب»، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى «من قوة إدارة مرور الجيزة» بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 إبريل 2016.