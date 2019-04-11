شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينعى الفنان محمود الجندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعرب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن خالص العزاء في وفاة الفنان محمود الجندي. وكتب صلاح، في حسابه على «تويتر»: «خالص العزاء في وفاة الفنان محمود الجندي ربنا يرحمه ويغفر له».

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