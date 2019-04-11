شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الجيزة» تنظم مؤتمرًا جماهيريًا للتوعية بالتعديلات الدستورية السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مديرية التربية والتعليم بالجيزة تحت رعاية اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مؤتمرًا جماهيريًا للتوعية بالتعديلات الدستورية وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح السبت القادم بمدرسة السعيدية الثانوية بنين.

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وقال خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن المؤتمر يأتى في ضوء توجيهات اللواء المحافظ بنشر الوعى بالتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها.

وأضاف أن المؤتمر سيشارك فيه أكثر من 4 الاف موظف من العاملين بمديرية التربية والتعليم والادارات التعليمية والمدارس الحكومية والخاصة ومجالس الامناء بمحافظة الجيزة حيثث سيتم تقديم نشر التوعية باهمية الدستور ومراحل تطور الحركة الدستورية في مصر عبر تاريخها والقاء الضوء على المواد الدستورية المقترح الاستفتاء عليها وفتح باب النقاش بين الحضور والرد على جميع الاستفسارات وتساؤلات الحضور على يد مجموعة من المتخصصين في الشان الدستورى.

من جهته، عقد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة البدرشين ندوة للتوعية بأهمية المشاركه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مؤكدا على ضرورة المشاركة باعتبارها واجب وطنى على كل فرد.