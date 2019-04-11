شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تنفي وجود حساب لـ«الوزير» على «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يخص الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل. وأشار إلى أن الحسابات المنسوبة إلى وزير النقل لا تخص الوزير وأن الوزارة غير مسؤولة عما ينشر بها من أخبار، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، مضيفًا أن وزارة النقل لديها موقعها الرسمي، بالإضافة إلى صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

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