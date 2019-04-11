شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يشهد المؤتمر العام لنقابات الأطباء الفرعية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لنقابات الأطباء الفرعية، وذلك بحضور الدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، والدكتورة نجوى الشافعي، الأمين العام للنقابة، والدكتور أسامة عبدالحي، وكيل النقابة، والدكتور أحمد الشرقاوي، نقيب أطباء بني سويف، والدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والمحاسب عادل ضيف الله، رئيس مركز ومدينة الواسطى، وبمشاركة 140 من أعضاء مجالس إدارات النقابات الفرعية

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حيث يتضمن المؤتمر «الذي يستمر على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة» 4 ورش عمل تتناول الورشة الأولى محور مشكلات المعاش المبكر وصرف معاش الأطباء، بينما تناقش الورشة الثانية وضع الأطباء في ظل نظام التأمين الصحى الجديد، فيما تركز الورشة الثالثة على الموضوعات المتعلقة بسياسة قبول الطلاب الجدد بكليات الطب، في حين تتناول الورشة الرابعة متابعة القرارات السابقة، على أن يختتم المؤتمر بالحفل الختامي والتوصيات.

وعلى هامش المؤتمر لفت المحافظ إلى حرصه على حضور هذا المؤتمر الذي يضم نخبة مميزة من كبار الأساتذة والعلماء في القطاع الطبي، حيث يكتسب المؤتمر أهميته لما يناقشه من موضوعات وقضايا علمية وأكاديمية وإدارية متعلقة بمهنة تعد من أهم وأنبل المهن، معربا عن تقديره الكبير للأطباء وللدور العظيم المنوط بهم في خدمة المواطنين والسعى في تقديم خدمة طبية مميزة، ومنوها أن هذه الفترة تشهد جهودًا متنوعة لتحسين الأداء وتطوير المنظومة الصحية على مستوى المحافظة.

كما أكد المحافظ المستشار هاني عبدالجابر أن المحافظة سوف تدعم التوصيات التي ستخرج عن هذا المؤتمر المهم، وذلك حسب المتاح من إمكانات، مشيرًا إلى أن خطة التنمية التي يجري تنفيذها تتضمن في مقدمة أولوياتها النهوض بالقطاع الصحي وحشد كافة الجهود والإمكانات في سبيل ذلك، وفي إطار توجهات الدولة وخطة عمل الحكومة في هذا المجال.