شكرا لقرائتكم خبر عن «رشوان»: اتفقنا مع مدينة الإنتاج الإعلامي على تحديث 2300 فيلم من تراث الاستعلامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مدينة الإنتاج الإعلامي بدعوة من أسامة هيكل، رئيس المدينة، تفقدا خلالها مركز إحياء وترميم التراث السينمائي بالمدينة، والذي يعمل حاليا على إحياء أفلام الجريدة السينمائية المملوكة للهيئة العامة للاستعلامات.

وقد استمعا من القائمين على المركز لشرح تفصيلي عن كيفية عمل المركز وطريقة تحويل الأفلام التراثية القديمة إلى تقنية الــ4k وهو النظام الأول من نوعه الذي يتم تطبيقه في العالم العربي.

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وبهذه المناسبة أكد هيكل أن مدينة الإنتاج الإعلامي لها دور وطني مهم للحفاظ على التاريخ الوثائقي والسينمائي لمصر، وحمايته من التلف أو القدم من خلال هذا المركز، مشيراً إلى أن الأجيال القادمة من حقها الاطلاع على تاريخ بلدهم من خلال هذا المشروع الذي يعد من أهم المشروعات للحفاظ على التراث المصري، والذي تستخدم فيه أحدث الأجهزة العالمية للوصول إلى أعلى جودة، وبشهادة خبراء هذا المجال في العالم.

وأضاف هيكل أن المدينة قد وقعت عقدًا مع الهيئة العامة للاستعلامات لحماية التراث الوثائقي والسينمائي الذي تملكه الهيئة، في خطوة تعد بداية حقيقية للحفاظ على الثروة المصرية، وسوف تتبعها خطوات لاحقة للحفاظ على ما تملكه الجهات والمؤسسات من أفلام قديمة ومنها التليفزيون المصري وما يملكه من كنوز مصورة من التراث السينمائي والوثائقي غاية في الأهمية، وفي هذا الصدد دعا هيكل جميع الجهات التي تمتلك مثل هذه الأفلام وتحتاج إلى ترميمها أن تأتي للمدينة والتعاون معها، وفي هذا الصدد أكد هيكل أن هناك عددا من الشركات من دول خارجية أبدت رغبتها في التعاون مع المدينة لتحديث ما لديها من أفلام وهو ما يعد مصدرا مهما إضافيا لدخل المدينة.

من جانبه، وجه ضياء رشوان الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا المشروع الكبير الذي يساهم في حماية تراث مصر وذاكرة الأمة من المواد المصورة، مشيراً إلى أن هيئة الاستعلامات اتفقت مع المدينة على ترميم وتحديث أكثر من 2300 فيلم من تراث الهيئة من الجريدة المصورة، وقد شاهدنا على الطبيعة طريقة تحديث هذه الأفلام داخل المركز، والتي تتم بأحدث الأجهزة والتقنيات المطبقة في هذا المجال، وطالب رشوان جهات ومؤسسات الدولة بتقديم الدعم لهذا المشروع والتوسع فيه، بحيث يستطيع أن يحافظ على كل ما تملكه مصر من تراث وثائقي وسينمائي.