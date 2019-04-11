شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يفتتح ملعب نجيل صناعي ويتفقد مدرسة تعليم أساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، الخميس، ملعب نجيل صناعي بنادي ديروط الرياضي بتكلفة بلغت 238 ألف جنيه، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الذي يوافق 18 إبريل والذي يشمل افتتاح العديد من المشروعات الخدمية التنموية بجميع المراكز والأحياء.

رافقه خلال الافتتاح المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، وصلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى عبدالفتاح، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة البداري، وأيمن محروس، رئيس مركز ومدينة البداري، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وأهالي المركز.

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وهنأ المحافظ أبناء مركز البداري بافتتاح الملعب مؤكدًا ضرورة ممارسة الأطفال والشباب للرياضة لاستغلال طاقاتهم وصقل مواهبهم بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التي يجرى تنفيذها في كافة القطاعات.

والتقى بالمواطنين والشباب عقب الافتتاح مؤكدًا وجود خطة تطويرية خاصة بمراكز الشباب والأندية في القرى والأحياء والنجوع ستسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال إنشاء ملاعب وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وأنشطة المرأة والطفل وكبار السن، منوهًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الاهتمام الكامل أيضا بالقرى المحرومة والأكثر فقرًا من كل النواحى سواء الرياضية أو الشبابية.

كما تفقد المحافظ مدرسة كوم سعدة للتعليم الأساسي والتي تم إنشاؤها بتكلفة بلغت 5 ملايين و320 ألف جنيه ودخلت الخدمة العام الدراسي الحالي حيث تفقد معرض منتجات غذائية وملابس ومشغولات يدوية، كما تجول داخل المدرسة وتفقد الفصول الدراسية والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض وتحاور مع التلاميذ وأشاد بمستواهم التعليمي وأوصى مسؤولين بالتربية والتعليم بالاهتمام بالأنشطة المدرسية المختلفة لتحسين بيئة التعليم.

وفي نهاية جولته بمركز البدارى، تفقد محطة رفع صرف صحي بمدينة البدارى لمتابعة سير العمل بها.