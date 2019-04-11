شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خصومة ثأرية في النوبة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجريت بمركز نصر النوبة بأسوان مراسم الصلح لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي الوهباب بالسيالة والدرمساب بكلابشة والتى أستمرت لنحو 3 سنوات، وأقيمت المراسم بمركز شباب السيالة، والمحرقة التابعة لمركز نصر النوبة، برعاية النائب ياسين عبدالصبور، عضو مجلس النواب عن النوبة.

وقد شهد مراسم الصلح كل من اللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان، وأعضاء مجلس النواب، بجانب أعضاء لجنة الصلح برئاسة الشيخ كمال تقادم، وبحضور نحو 3 آلاف مواطن، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والشعبية والتنفيذية، وأهالى المتصالحين وأبناء أسوان والمحافظات والقرى المجاورة، حيث تم تقديم القودة لأولياء الدم وسط تكبيرات «الله أكبر».

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وقال النائب ياسين عبدالصبور إن ما شهدته مدينة ومركز نصر النوبة حدث تاريخي لوأد الفتنة وتقريب وجهات النظر، وزرع بذور المودة والمحبة بين العائلات والقبائل لتكون أجمل طريق مليء بالخير للشباب وجموع الأهالى بكل قرى نصر النوبة.

وأكد نائب المحافظ ضرورة إنهاء النزاعات والخلافات بين أفراد المجتمع، للقضاء على بذور الفتنة من أجل ترسيخ مبادئ الصلح، خاصة أننا نعيش في مرحلة نحتاج فيها إلى إرساء دعائم الاستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

وأشار اللواء سعيد حجازى إلى أن ذلك يتطلب منا جميعاًًا بأن نأخذ العبر والدروس لوأد الفتنة في مهدها، والوقوف يدًا واحدة لمواجهة المشاحنات والشائعات، مع تقديم النصيحة والتوعية لأبنائنا وشبابنا بأن العنف والعصبية يؤدى إلى تأجيج الصراعات، مما يتطلب تماسكنا وترابطنا وتعاوننا ولم الشمل والتلاحم المطلوب، مشيدًا باستجابة أبناء العمومة من عائلتى الوهباب والدرمساب الحكيمة لنداء العقل لإتمام هذا الصلح المبارك.

إنهاء خصومة ثأرية

إنهاء خصومة ثأرية

إنهاء خصومة ثأرية