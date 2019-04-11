شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6 مساء.. نظام لحجز القطارات العادية قبل السفر بأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار والتقارير المهمة على رأسها ما استحدثته السكة الحديد من نظام جديد يتيح الحجز بالقطارات العادية قبل السفر بأسبوع، بالإضافة إلى اتهام واشنطن مؤسس ويكيليكس بالتآمر مع مانينج لاختراق جهاز كمبيوتر حكومى سرى.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

استحدثت هيئة السكة الحديد نظام جديد فى حجز تذاكر القطارات العادية لمواجهة الزحام والطوابير التى ظهرت أمام شبابيك وأكشاك حجز تذاكر القطارات العادية بعد تطبيق الزيادات الأخيرة التى تم فرضها على غرامات التهرب من شراء التذاكر، حيث كانت القطارات العادية تشهد تهرب أغلب ركابها من شراء التذاكر كون أن الغالبية العظمى من الركاب لا يشترون تذاكر من شبابيك الحجز إنما يستقلون القطار وينتظرون الكمسرى يأتى إليهم لكن فى الأغلب كان لا يأتى بسبب التكدس الكبير الذى كانت تشهده طرقات عربات القطارات العادية.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتزازه بكونه أول رئيس مصرى ، يقوم بزيارة كوت ديفوار، معربا عن التطلع لأن تثمر زيارته فى تدعيم أواصر الود وتعزيز العلاقات التاريخية السياسية والاقتصادية بين البلدين بما يتناسب مع ما يمتلكانه من إمكانيات.

اتهمت وزارة العدل الأمريكية مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج بالتآمر مع تشيلسى مانينج المدانة بتسريب مستندات خاصة بالجيش الأمريكي، لاختراق جهاز كمبيوتر حكومى سري.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي كوت ديفوار المحطة الثالثة من جولته الخارجية، حيث بدأ الرئيس السيسي الأحد الماضي جولة خارجية تشمل زيارة كلٍ من غينيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوت ديفوار، والسنغال.

من ينظر الى اختلاف تعبيرات وجهه وملامحه بعد تقدمه فى العمر عن تلك الملامح المرحة الباسمة فترة شبابه يدرك أن أشياء كثيرة تغيرت، و أحداثا عظيمة وقعت، فغيرت تلك الملامح ونحتت عليها أنهارا من الحزن ومنحتها كثيرا من العمق والحكمة ..هكذا كانت ملامح الفنان الراحل محمود الجندى ، فإذا نظرت إلى وجهه وابتساماته وضحكاته فترة شبابه حين كان يؤدى أدوار الشاب المرح المسئول او المستهتر تتعجب من حجم التغير الذى أصاب تلك الملامح بعد تقدم العمر وكأن صاحبها لم يبتسم من قبل ولا يعرف سوى الأحزان.

تصدرت صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الصحف الإيفوارية، فى إطار الزيارة الرسمية التى يجريها لكوت ديفوار، والتى التقى خلالها نظيره الحسن واتارا، لبحث سبل تعاون جديدة بين البلدين.

لقى أحد أخطر العناصر الإجرامية مقتله، بعدما اتخذ برفقة عدد من العناصر الإجرامية من إحدى المناطق الجبلية بالأقصر حصناً لهم، بعد حصار استمر 24 ساعة وتبادل إطلاق النيران.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وكذا منطقة الفسطاط، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على المتحف الكبير.

احتشد المئات من أهالى أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حول الفنان أحمد السقا، لالتقاط الصور التذكارية معه، بعد تشييع جثمان الفنان محمود الجندى، بمشاركة عددٍ من نجوم الفن، الأمر الذى أدى إلى تدخل الشرطة لحمايته، وفرض كردون أمني حول منزل الفنان الراحل وتفريق المواطنين.

فى إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفنى بمصر ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية بالمدارس الفنية، تعلن وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والإنتاج الحربي عن إنشاء مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام، وسيتم فتح باب التقديم لطلاب الصف الثالث الإعدادي للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2019/2020، بالأول من يوليو 2019 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تخصصات تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات.

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ألقت الشرطة البريطانية القبض على جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس اليوم الخميس بعدما تم استدعائها إلى سفارة الإكوادور التى يتحصن بها منذ عام 2012.

أجرى ”الخليج 365” جولة داخل منزل الفنان الراحل محمود الجندى فى مسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتحدث أقارب الفنان وأهالى بلدته عن ذكرياتهم مع الفنان الراحل، داعين له بالرحمة والمغفرة.

قالت وزارة الخارجية في بيان عاجل لها اليوم إنه "تتابع مصر عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث، وتؤكد في هذا الإطار دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة الهامة، استناداً إلي موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني".

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى ، مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك أثناء عبور الفرقاطة الفرنسية متعددة المهام (PROVENCE) وسفينة الإمداد (MARNE) لقناة السويس وبمشاركة فرقاطة مصرية.

قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إنها التقت الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى واشنطن خلال الأسبوع الحالى، بحضور ديفيد ليبتون، نائب مدير عام صندوق النقد الدولى، وناقشت ما حققته مصر من تقدم جيد فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق بقيمة 12 مليار دولار من خلال "تسهيل الصندوق الممدد"، مشيدة بالشعب المصرى الذى تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادى بصبر والتزام.

قرر النادى المصرى خوض مباراته مع الزمالك بعد تأخر انطلاقها مدة 5 دقائق، بعد التوصل لاتفاق حول مستحقاته المالية.

كشف قائد المنطقة الغربية العسكرية التابعة للجيش الوطنى الليبى اللواء إدريس مادى، اليوم الخميس، تطورات الأوضاع الراهنة فى المنطقة الغربية لليبيا وخاصة العاصمة طرابلس، وذلك بعد إطلاق الجيش الليبى لعملية عسكرية لمكافحة الإرهاب والعصابات الإجرامية والخارجة عن القانون.

كشف مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن تفاصيل حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية الذى يقام غدا، الجمعة، فى منطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، لتحديد المجموعات الستة التى ستخوض مباريات البطولة القارية التى تقام خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

أبدى الحارس الكاميروني أنطوان بيل سعادته بالتواجد فى مصر لحضور قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019 معتبرا نفسه مصرياً.

نجح فريق طنطا في العودة للدوري الممتاز وذلك عقب الهبوط في الموسم الماضي وذلك بعد الفوز علي سيدي سالم بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي اقيمت بإستاد كفر الشيخ ضمن مباريات الجولة قبل الاخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، إن سعر الدولار فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2019 – 2020، تم تحديده بـ17.46 جنيه للدولار، وهو متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال النصف الأول من شهر مارس 2019، وهو السعر المعلن من البنك المركزى المصرى، لافتًا إلى أن سعر برميل النفط فى الموازنة الجديدة تم تحديده عند 68 دولارًا للبرميل.

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس اعتقال رئيس موقع ويكليكس جوليان أسانج لترحيله إلى الولايات المتحدة، وألقت الشرطة البريطانية القبض على جوليان أسانج اليوم بعدما تم استدعائها إلى سفارة الإكوادور التي يتحصن بها منذ عام 2012.