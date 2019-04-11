شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن مسابقة داخلية للعمل بالمساجد الكبرى ومساجد النذور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القطاع الدينى بوزارة الأوقاف عن حاجته لشغل الوظائف الآتية: إمام مسجد، ومدير إدارى "فترة مسائية كعمل إضافى من العصر إلى العشاء"، للعمل بالمساجد الكبرى ومساجد النذور، واشترطت وزارة الأوقاف فيمن يتقدم للمسابقة أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أولًا : شروط التقدم لوظيفة إمام مسجد:

أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة، وألا يقل سنه عن 30 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وألا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، و ألا يكون قد سبقت إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم، أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد ردَّ إليه اعتباره، وأن يكون حسن السير والسلوك، و ألا يكون قد سبق له العمل بأى من المساجد الكبرى أو مساجد النذور.

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وأكدت الأوقاف، على ضرورة أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة فى هذا الشأن، وكذا المقابلة النهائية، علمًا بأن الاختبارات ستتضمن أسئلة فى القرآن والمواد الشرعية والثقافية، إضافة إلى حسن الصوت، وسيتم العمل بالنسبة المئوية وإضافة 15 درجة للحاصلين على الدكتوراه و10 درجات للحاصلين على الماجستير و5 درجات للأئمة المتميزين فى المجموع الكلى.

ثانيًا : شروط التقدم لوظيفة مدير إدارى:

أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة، و أن يكون قد مضى على تعيينه 10 سنوات خدمة فعلية، وألا يقل سنه عن 35 عامًا، و أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2016 – 2017 – 2018 م)، وألا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، و ألا يكون قد سبقت إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم، أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد ردَّ إليه اعتباره، وأن يكون حسن السير والسلوك.

كما يجب ألا يكون قد سبق له العمل بأى من المساجد الكبرى أو مساجد النذور، وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة فى هذا الشأن، وكذا المقابلة النهائية، علمًا بأن الاختبارات ستتضمن أسئلة فى العمل الإدارى الخاص بالمساجد الكبرى ومساجد النذور، و أن يكون لديه الاستعداد للقيام بمهمة المدير الإدارى كعمل إضافى فى غير أوقات العمل الرسمية من العصر إلى العشاء وأيام العطلات.