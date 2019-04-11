شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الرابع عشر...مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد وكالة السلامة الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ، بنجاح تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA على مواقع الشركة بالقاهرة ،وذلك في ضوء توجيهات وزير الطيران المدني للحفاظ على الاعتمادات الدولية وتوسيع نطاقها والتي من شأنها الحفاظ على قاعدة العملاء وجذب المزيد منهم.

وأطلع المفتشون على السجلات الفنية للطائرات للتأكد من سلامة الإجراءات الفنية وتطبيق تعليمات الشركات المصنعة ومتابعة الحالة الفنية للطائرات باستمرار والتأكد من قيام الأطقم الفنية باتخاذ اللازم في حالة ظهور أي أعطال سواء أثناء الرحلات أو خلال فترة توقف الطائرات بأي مطار طبقا لدليل العمل على الطائرات.

وشمل التفتيش كافة الأنشطة الفنية للشركة من أعمال الجودة وصيانة الطائرات ومخازن قطع الغيار والمكتبة الفنية ومجمع عمرة الوحدات الميكانيكية ومجمع مخازن قطع الغيار والعدد والآلات كما تم اختبار بعض العاملين كلا فيما يخصه وذلك للتأكد من الإلمام بالنواحى الفنية والأعمال المنوط بهم تنفيذها والتأكد من وثائق الجودة المصاحبة لهذه الأعمال.

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وتوجه الطيار أحمد عادل ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لنجاحها في اجتياز تفيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وأشاد بجهودهم المشرفة، مؤكدا ثقته في قدرات أبناء شركة مصر للطيران للصيانة وتمتعهم بإمكانيات ومؤهلات تمكنهم من الحفاظ على الاعتمادات والمستوى الفني الراقي لخدمة أسطول مصر للطيران وطائرات العملاء وتقديم المزيد من أجل مكانة شركتهم ووطنهم.

من جانبه أشار المهندس مصطفى علي الدين إمام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إلى أن تجديد الاعتماد للعام الرابع عشر على التوالي يؤكد القدرات الفنية الكبيرة التي تتميز بها الشركة خاصة وأن التفتيشات تتم بصفة دورية مرتين سنويا ،وذلك نظرا لاتساع نطاق الاعتماد الممنوح للشركة حيث تعتني التفتيشات بأدق التفاصيل الفنية وهو ما يمكن شركة مصر للطيران للصيانة من تقديم الخدمات الفنية لما يبلغ 157 شركة طيران بأوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.