شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بسرعة الإنتهاء من مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى مصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى المجال الصحى، وخاصةً فى المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، بديوان عام الوزارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن هذه الزيارة تأتى بعد زيارة وزيرة الصحة والسكان، الأخيرة لنظيرتها الفرنسية، لتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى المجال الصحى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول خطة عمل "المشروع" وسبل الاستفادة من الخبرات الفرنسية فى هذا المجال الهام، مشيراً إلى أن الوزيرة أكدت حرص مصر على تنفيذ المشروع طبقاً لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف مجاهد، أن السفير الفرنسى لدى مصر أكد دعم بلاده فى تنفيذ هذا المشروع القومى، ونقل الخبرات الفرنسية للجانب المصرى، مشيداً بما تقوم به مصر من إنجازات فى المجال الصحى ممثلة فى المبادرات الرئاسية التى تنفذها مصر والتى تحقق نجاحات منقطعة النظير، أصبحت قصص نجاح تروى فى جميع المحافل الدولية، مشيرًا إلى إرسال فريق عمل فرنسى متخصص فى "تجميع وتصنيع مشتقات البلازما" إلى مصر فى شهر مايو المقبل، لتقييم ودراسة إقامة المشروع وفقا للمعايير الدولية.

وفى ذات السياق، عقدت وزيرة الصحة والسكان ، اجتماعاً مساء أمس، عقب زيارة السفير الفرنسى مع الدكتور تامر عصام، نائب الوزيرة لشئون الدواء، واللواء وائل الساعى، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد عبدالرحمن، مساعد الوزيرة للمشروعات، والدكتورة نهاد مسعد، مديرعام مراكز خدمات نقل الدم، للوقوف على آخر مستجدات "المشروع القومى لتجميع وتصنيع البلازما"، وذلك بديوان عام الوزارة.

وقال "مجاهد" إن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمراكز تجميع البلازما والتى ستدخل ضمن "المشروع القومي" لتتناسب مع معايير الجودة العالمية فى هذا المجال، مشيراً إلى أن المشروع سيتم على مرحلتين بسعة 12 مركزاً لتجميع البلازما مشتقات البلازما، المرحلة الأولى تتضمن 6 مراكز هى المركز القومى لنقل الدم بالعجوزة، والمراكز الإقليمية لنقل الدم بالعباسية، ودار السلام، وطنطا، والمنيا، والإسكندرية.

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كما أشار مجاهد ، إلى أن الوزيرة أكدت على سرعة الانتهاء من ميكنة جميع مراكز خدمات نقل الدم على مستوى الجمهورية، والاستعانة فى هذا الشأن بالخبرات الفرنسية، موضحةً أن كافة إمكانيات الوزارة مسخرة لتنفيذ هذا المشروع باعتباره مشروع أمنٍ قومى.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزيرة استمعت إلى شرح وافٍ عن خطوات تطبيق المشروع والمراحل الزمنية المقررة، وتم عرض الرسومات الهندسية لأعمال تطوير المراكز بما يتناسب مع معايير الجودة العالمية.

يذكر أن وزيرة الصحة كانت قد التقت نظيرتها الفرنسية على هامش زيارتها الأخيرة لفرنسا، من أجل بحث التعاون المشترك بين البلدين فى المجال الصحى وخاصةً بالمشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، بحضور الدكتور جان جبور، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول اهتمام الجانب المصرى بإنتاج المنتجات البيولوجية ومشتقات البلازما، مشيراً إلى الاستفادة من الجانب الفرنسى فى هذه المجالات، مضيفا: أن الجانب الفرنسى قام بعرض خطة المشروع والتى تتضمن خطوات التنفيذ بدءاً من التجميع حتى التصنيع بجميع مراحله، بالإضافة إلى دعم الجانب الفرنسى فى أعمال الإنشاء والتجهيز والتصميم، فضلاًعن نقل التكنولوجيا فى هذا المجال.

وكشف عن أن وزيرة الصحة الفرنسية من المقرر أن تقوم بزيارة مصر فى غضون الشهرين القادمين ، فى إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى المجال الصحى بشكل عام، ومراجعة خطوات للمشروع بصفة خاصة.

كما أشار إلى أن الجانب الفرنسى ، سيقوم بدعم الفريق المصرى فى مجالات التجميع مثل: "المواد الخام، وطريقه التجميع، والتخرين، والتجميد، والجودة والاعتماد، والتسويق والتبرع"، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.