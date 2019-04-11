" النقل " تنفى وجود حساب لـ "الوزير " على "فيس بوك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المتحدث الإعلامى باسم وزارة النقل محمد عز وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يخص وزير النقل المهندس كامل الوزير. وأكد عز - في بيان اليوم الخميس، أن الحسابات المنسوبة إلى وزير النقل لا تخصه، موضحا أن الوزاة غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات من أخبار، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، مضيفا أن وزارة النقل ،لديها موقع رسمي بالإضافة إلى صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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