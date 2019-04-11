شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز يشهد احتفال جامعة عين شمس بيوم الخريجين الـ 69 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت جامعة عين شمس بيوم الخريجين الـ 69 "عيد العلم" والذى أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى و الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة ورئاسة الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون لتعليم و الطلاب، وإشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.

وفى كلمته هنأ الدكتور عبد الوهاب عزت طلاب الجامعة وأسرهم على ما وصلوا إليه من تفوق، مؤكداً أن هذه الخطوة هى بداية الطريق لحياة عملية لابد و أن يغلف التعلم المستمر مسيرتها، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من خبرات السابقين و التعلم من كل من حولهم، فلا حدود و لا نهاية لعملية التعلم، مشيرًا إلى أهمية ربط الخبرات الأكاديمية بالمهارات التدريبية والحياتية، بما يثقل شخصيتهم و يجعلهم مؤثرين كل فى مجال تخصصه.

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وخلال كلمته دعا العالم الدكتور فاروق الباز الخريجين للفخر بتخرجهم فى جامعة عين شمس أعرق جامعات الوطن العربى، مؤكداً فخره بتخرجه فى جامعة عين شمس التى جعلته مؤهل للتنافس مع أقرانه من خريجى الجامعات الأمريكية، كما حثهم على الاستمرار فى التعلم لان مصر لن تنهض إلا بالعلم وبسواعد أبنائها والعمل بجد وإخلاص وولاء لرفعة وطننا الغالى مصر.

تضمنت الاحتفالية التى حضرها الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، وعمداء ووكلاء مختلف كليات الجامعة، تكريم 236 طالب و طالبة من حملة البكالوريوس والليسانس و 36 من حملة الماجستير و الدكتوراة، فضلاً عن تكريم ١٧ من السادة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية .