بموافقة ٩٣.٥ ٪ من هيئته.. "الوفد" يؤيد التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب ناقش موقفه من التعديلات الدستورية بشكل ديمقراطي، مضيفًا: "كان هدفنا ألا نكون أمام رأي مُنفرد، وأن يكون قرارنا بناءً على قرار مؤسسي يناقش بكل حرية ويكون أمام الرأي والرأي الآخر، ونستمع لجميع الآراء وعلى رأسها أعلى سلطة في الحزب وهي الهيئة العليا".

وأكد "أبو شقة"- خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإعلان موقفه من التعديلات الدستورية: "أرسلنا كشوفًا مختومة وموقعة إلى لجان المحافظات من أعضاء الهيئة الوفدية ويكون أمام كل اسم موافق أو غير موافق وكل منهم إبداء رأيه بكل حرية".

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وتابع: "أتحدى رئيس أي لجنة في الحزب أن يكون هناك تدخل من رئيس الحزب أو أي قيادة في موقف الحزب من التعديلات الدستورية"، مشيرًا إلى أن هذه العملية أشرف عليها السكرتير العام والسكرتارية المساعدة وتم جمع وفرز الأصوات، حيث جاءت النتيجة بموافقة ٩٣.٥ ٪ من أعضاء الهيئة الوفدية على التعديلات الدستورية.

كما أعلن أن المكتب التنفيذي لحزب الوفد قرر بالأغلبية المطلقة على التعديلات الدستورية، كما قررت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الموافقة على التعديلات الدستورية بشبه إجماع.

واختتم: "حزب الوفد من منطلق ديمقراطي أصبح قراره بالموافقة على التعديلات الدستورية مُلزم ، بعد أن استمع إلى الرأي والرأي الآخر بجميع قواعد الحزب و مؤسساته".