مختار جمعة يبحث مع واعظات الأوقاف الاستعداد لشهر رمضان.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في الثانية ظهر غدٍ الجمعة، واعظات الوزارة، في لقاء علمي وإداري بشأن الاستعداد لدروس رمضان.

ويبحث وزير الأوقاف، مع الواعظات المشاركة في بعثة الحج و دورات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ومشاركتهن في مجال التأليف والنشر والملتقيات الفكرية الرمضانية، من خلال مضاعفة الجهد واستغلال الأجواء الإيمانية للشهر الفضيل الكريم.

وأكد على أن باب المشاركة في المسابقة العلمية الثقافية الكبرى التي أعلنت عنها الوزارة مفتوح لجميع الواعظات المعتمدات بالأكاديمية، بحيث ترشح الناجحات منهن لمرافقة بعثة الحج للعام ١٤٤١ هـ بإذن الله تعالى.

وأشار إلى أن الواعظات سيكون أمامهن الفوز بالجوائز المالية وشهادات التقدير والمشاركة في المحاضرات والمؤتمرات بالخارج حال طلب أي من الدول ذلك، و سيتم اعتماد الناجحات في المسابقة واعظات متميزات ، وإلحاق من لم تلتحق منهن بالدفعة الثانية بالأكاديمية.