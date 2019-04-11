"مصر للطيران" توقف رحلاتها الجوية إلى الخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أوقفت شركة مصر للطيران، رحلاتها الجوية المتجهة إلي الخرطوم بدءًا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر، وذلك إثر قيام السلطات السودانية بإغلاق المجال الجوي السوداني ظهر اليوم أمام حركة الملاحة الجوية.

وأخطرت سلطة الطيران المدني المصري، جميع شركات الطيران المصرية بحظر تشغيل الرحلات إلى المطارات السودانية إلا بعد عمل إجراءات تحليل المخاطر لضمان سلامة التشغيل وإرسالها إلى السلطة للحصول على الموافقة قبل التشغيل.

وذكرت سلطة الطيران، في بيان لها الخميس، أن الهدف من القرار ضمان أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية والتأكد من الإجراءات الأمنية بسبب الظروف الحالية التى تشهدها دولة السودان.

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وكان وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، أعلن في بيان أذاعه التليفزيون الرسمي، اليوم الخميس، اقتلاع النظام الحالي، والتحفظ على رئيس البلاد عمر البشير "في مكان آمن".

كما أعلن تعطيل الدستور، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات.

وشملت القرارات أيضًا: إغلاق الموانئ والحركة الملاحية لمدة 24 ساعة، وإعلان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والالتزام بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مع استمرار عمل النيابة والمحاكم القضائية، وتأمين الأماكن الحيوية والمرافق والخدمات.

ويستمر السودانيون في تظاهراتهم بعد عزل الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، احتجاجًا على بيان الجيش السوداني، الذي أصدره وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف.