الزراعة: تحصين أكثر من مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، أن أجمالي ما تم تحصينه من رؤوس ماشية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع محافظات الجمهورية بلغ حوالي مليون و96 الف و 719 رأس ماشية بينهم "930 الف و714 أبقار، 158الف و908 أغنام، 7096ماعز" حتى الآن.

وناشد "أبوستيت"، جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة.

وأضاف، أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

من جهته، قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات التي تتبع مع الحملة الجديد لتحصين الأبقار، وتوفير جميع جرعات لقاح التحصين للحملة، والتنسيق مع جميع الوزرات المعنية بعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة الى محافظة، ومنع دخول أي ماشية إلى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين.