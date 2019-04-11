سلطة الطيران تكشف موقف حظر الرحلات الجوية إلى السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أخطرت سلطة الطيران المدني المصري، جميع شركات الطيران المصرية بعمل إجراءات تحليل المخاطر بشأن رحلاتها الجوية إلى السودان، وذلك لضمان سلامة التشغيل.

ودعت السلطة، جميع الشركات إلى إرسال إجراءات تحليل المخاطر إليها؛ للحصول على الموافقة قبل عملية التشغيل.

وذكرت في بيان لها الخميس، أن الهدف من القرار هو ضمان أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية والتأكد من الإجراءات الأمنية بسبب الظروف الحالية التى تشهدها دولة السودان.

من جانبها، أوقفت شركة مصر للطيران، رحلاتها المتجهة إلي الخرطوم بدءًا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر، وذلك إثر قيام السلطات السودانية بإغلاق المجال الجوي السوداني ظهر اليوم أمام حركة الملاحة الجوية.

Advertisements

وكان وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، أعلن في بيان أذاعه التليفزيون الرسمي، اليوم الخميس، اقتلاع النظام الحالي، والتحفظ على رئيس البلاد عمر البشير "في مكان آمن".

كما أعلن تعطيل الدستور، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات.

وشملت القرارات أيضًا: إغلاق الموانئ والحركة الملاحية لمدة 24 ساعة، وإعلان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والالتزام بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مع استمرار عمل النيابة والمحاكم القضائية، وتأمين الأماكن الحيوية والمرافق والخدمات.

ويستمر السودانيون في تظاهراتهم بعد عزل الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، احتجاجًا على بيان الجيش السوداني، الذي أصدره وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف.