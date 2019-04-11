رئيسا "الإنتاج الإعلامي" و"الاستعلامات" يتفقدان مركز إحياء التراث السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تفقد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، وأسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم الخميس، مركز إحياء وترميم التراث السينمائي بالمدينة، الذي يعمل حاليا على إحياء أفلام الجريدة السينمائية المملوكة للهيئة العامة للاستعلامات.

واستمع رشوان وهيكل من القائمين على المركز لشرح تفصيلي عن كيفية عمل المركز وطريقة تحويل الأفلام التراثية القديمة إلى تقنية 4k، وهو النظام الأول من نوعه الذي يتم تطبيقه في العالم العربي.

وأكد هيكل أن مدينة الإنتاج الإعلامي لها دور وطني هام للحفاظ على التاريخ الوثائقي والسينمائي لمصر وحمايته من التلف من خلال هذا المركز، مشيراً إلى أن الأجيال القادمة من حقها الإطلاع على تاريخ بلدها من خلال هذا المشروع الذي يعد من أهم المشروعات للحفاظ على التراث المصري، والذي تستخدم فيه أحدث الأجهزة العالمية للوصول إلى أعلى جودة بشهادة خبراء هذا المجال في العالم.

وأضاف هيكل أن المدينة وقعت عقداً مع الهيئة العامة للاستعلامات لحماية التراث الوثائقي والسينمائي الذي تملكه الهيئة في خطوة تعد بداية حقيقية للحفاظ علي الثروة المصرية، موضحا أن هذه الخطوة سوف تتبعها خطوات لاحقة للحفاظ علي ما تملكه الجهات والمؤسسات من أفلام قديمة ومنها التليفزيون المصري وما يملكه من كنوز مصورة من التراث السينمائي والوثائقي غاية في الأهمية.

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وفي هذا الصدد، دعا هيكل جميع الجهات التي تمتلك مثل هذه الأفلام وتحتاج إلى ترميمها لأن تأتي للمدينة وتتعاون معها من أجل الحفاظ على هذه الأفلام، مؤكدا أن هناك عددا من الشركات من دول خارجية أبدت رغبتها في التعاون مع المدينة لتحديث ما لديها من أفلام وهو ما يعد مصدرا إضافيا مهما لدخل المدينة.

من جانبه، وجه ضياء رشوان الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا المشروع الكبير الذي يساهم في حماية تراث مصر وذاكرة الأمة من المواد المصورة.

وأشار رشوان إلى أن هيئة الاستعلامات اتفقت مع المدينة على ترميم وتحديث أكثر من 2300 فيلم من تراث الهيئة من الجريدة المصورة، مضيفا أنه شاهد خلال الجولة طريقة تحديث هذه الأفلام داخل المركز، والتي تتم بأحدث الأجهزة والتقنيات المطبقة في هذا المجال.

وطالب رشوان جهات ومؤسسات الدولة بتقديم الدعم لهذا المشروع والتوسع فيه، بحيث يستطيع أن يحافظ على كل ما تملكه مصر من تراث وثائقي وسينمائي.