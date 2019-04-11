القومي للترجمة" ينظم ورشة تدريبية عن ‎اللغة وعصر المعلومات.. الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
ينظم المركز القومي للترجمة، الأحد المقبل، ورشة تدريبية بعنوان "اللغة العربية وعصر المعلومات"، وذلك بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة.
وذكرالمركز، في بيان اليوم الخميس، أن الورشة ستبدأ بكلمة مدير المركز الدكتور أنور مغيث، والمدير الإقليمي لليونسكو الدكتور غيث فريز.
وتتناول الورشة التدريبية العديد من الموضوعات منها اللغة العربية وعصر المعلومات، المصطلحات العلمية، برامج التصحيح اللغوي وأيضا جميع القضايا التي تخص اللغة العربية وعلاقتها بعصر المعلومات.
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