"مستقبل وطن" يبحث مع الجالية المصرية ببرلين جدوى التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

بحث وفد الأمانة العامة لحزب (مستقبل وطن) مع قيادات ورموز الجالية المصرية بألمانيا، المواد المقترح تعديلها وجدوى التعديلات الدستورية والداعي لها وشرح العائد من التعديلات على مصر وشعبها.

وبحسب بيان الحزب اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي عقده وفد الحزب مع قيادات ورموز الجالية المصرية ببرلين، وذلك في إطار جولاتهما الخارجية لدعوة المصريين المقيمين في الخارج لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال عضو الأمانة العامة للحزب ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب محمود حسين: "إن المصريين في الخارج هم سفراء لمصر وإن الجالية المصرية بألمانيا قدمت الكثير من المواقف الوطنية المشرفة في كثير من الاستحقاقات"، مضيفًا أن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني لا يجب التراخي عنه.

وأضاف أن التعديلات الدستورية الحاليّة هدفها الأساسي معالجة الثغرات التي ظهرت عند تطبيق الدستور الحالي، مشيرا إلى أن معظم الدساتير تم تغييرها مرات عديدة في دول العالم مثل الدستور الأميركي والفرنسي والألماني والصيني وغيرها من الدول.

من جهته.. قال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو الأمانة العامة بالحزب النائب محمد السلاب: "إن المواد المقترح تعديلها تهدف إلى معالجه أوجه القصور التي ظهرت عند تطبيق دستور 2014، وأن البرلمان سعى إلى عمل التعديلات بعد أن تيقن بضرورتها وحتميتها" ، مؤكدًا أن المواطن هو الوحيد صاحب الحق في إقرار التعديلات من خلال الموافقة عليها.

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وأكد النائبان ثقتهما في قدرة المواطن المصري على تقديم صورة جديدة مشرفة للمواطن أمام جميع دول العالم، كالصور التي قدمها في الاستحقاقات الدستورية السابقة وآخرها انتخابات الرئاسة العام الماضي.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور ثروت قادس رئيس المجلس الأعلى للجاليات بألمانيا الحس الوطني وإصرار أبناء الجالية على مساندة الدولة من خلال ممارسة حقهم الدستوري ومن خلال دعم مصر في كل المواقف.

وبدوره.. أكد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين أهمية المشاركة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام الحكم، مشيدًا بما تم من تطوير في كافه القطاعات في مصر.

وتم خلال اللقاء، عرض فيديو مدته 20 دقيقة يضم مجموعة من الإنجازات التي تمت في الـ4 سنوات الماضية في مصر وكذا جهود الدولة تجاه المصريين في الخارج، ثم تم مناقشة التعريف بأهم المجالات التي يمكن للمصريين بالخارج الاستثمار فيها داخل مصر.

يشار إلى أن النائبين قد التقيا - على هامش لقاء الجالية بالبعثة الدبلوماسية ببرلين والسفير بدر عبد العاطي سفير مصر بألمانيا في احتفالية أقامتها السفارة في إطار احتفالات تحرير سيناء - وقد تم مناقشة الاستعدادات التي أجرتها السفارة للاستفتاء على الدستور، موجهين شكرهما للبعثة للتسهيلات المقدمة للإدلاء بالصوت.

وضم الوفد تم عقد لقاء شارك فيه النائبان محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب، ومحمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بحضور قيادات وأعضاء الجالية وممثلي الجمعيات المصرية الألمانية وأعضاء الأتحاد العام للجاليات المصرية بأوروبا والدكتور ثروت قادس رئيس المجلس الأعلى للجاليات بألمانيا وعلاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين.

وتأتي زيارة النائبين محمود حسين ومحمد السلاب عضوا الأمانة العامة لحزب (مستقبل وطن) لألمانيا في إطار جولة خارجية تشمل 8 دول عربية وأوروبية، وتشمل الكويت والإمارات والسعودية وسويسرا وألمانيا وايطاليا وفرنسا وانجلترا، من أجل دعوة وحشد المصريين المقيمين في الخارج لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.