مدارس النيل تُكرم الطلاب الفائزين في مسابقة كانجارو العالمية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

كرمت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية "المسؤولة عن إدارة مدارس النيل المصرية الدولية"، اليوم الخميس، الطلاب الذين حصلوا على المراكز الأولى في مسابقة كانجارو الدولية فى الرياضيات والتى تشارك مصر فيها هذا العام للمرة الأولى.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاهتمام بتطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان عام 2019 عاما للتعليم وبناء الشخصية المصرية، والاهتمام بتنمية المواهب وتحفيزها وتشجيعها على الاستمرار لخلق وتأسيس مواطن لديه المهارات الحياتية الأساسية والكافية لمواكبة التطور التكنولوجي السريع.

حضر التكريم الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور حسن فارس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للإدارة التعليمية المسئولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية، والدكتور أيمن حلمي، المستشار الفنى لشركة إديوميتر مصر، والدكتور ملاك رسمي فهمي، مدير عام مدارس النيل الدولية، والدكتورة أماني الفار، المدير التنفيذي لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية.

وقال الدكتور رضا حجازي، إننا نلتقي اليوم من أجل تكريم الطلاب المتميزين وتشجيعهم على مزيد من التفوق والإجادة، وتنمية ما لديهم من تميز وإبداع نفتخر ونعتز به جميعًا، إلى جانب تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتعميق ولائهم لوطنهم الغالي مصر، في سابقه هى الأولى من نوعها إذ تشارك مصر في مسابقه كانجارو العالمية في الرياضيات والتي يشترك بها 87 دولة علي مستوي العالم بعدد يقارب 6 ملايين طالب على مستويات الاختبارات المختلفة من الأول إلى السادس، بما يوازي المستويات الدراسية من الصف الأول إلي الصف الثاني عشر.

وأضاف: "التفوق العلمي في مجال الرياضيات يُعتبَر عاملاً رئيساً من عوامل القوّة للأمّة، حيث يُتيح فرصة حقيقية إلى استثمار الطاقات، ويزيد من وَعي المجتمعّ ليكون قاطرة للتقدم والازدهار فتقدم الأمم لا يأتي إلا من خلال الاهتمام بالعلم والعلماء".

من جهته، أشار الدكتور حسن فارسن، إلى تحول فكرة الكم المعرفي إلى مرحلة المهارات، ومن التعليم التلقيني إلى التعليم التفاعلي، ومن تعليم نظري بحت لتعليم واقعي مرتبط بالحياة، ومن فكرة الامتحان لمرحلة التقييم.

وأوضح فارس أن محاور الإبداع بدأت فى مدارس النيل من إجراءات القبول التى كانت تتسم بالتقليدية إلى رحاب الإبداع والتطور، لتتحول من مجرد كونها امتحاناً لطفل لم يكن له أن يتعرض أبدًا لضغوط امتحان، إلى بداية تعارف سعيدة مع أسرته الجديدة فى مدارس النيل، حيث يتم التعرف على ملكات الطالب وقدراته ونواحي إبداعه المختلفة، من خلال برامج إلكترونية تتم على الحاسب اللوحي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الإصطناعى Artificial Intelligence تقيس دون أي تمييز القدرات المختلفة للطلاب، وتفتح بابًا أوسع للتعرف على شخصية الطالب واحتياجاته بمقاييس علمية عالمية.

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وأشار إلى أن المشاركة فى مسابقة كانجارو الدولية في الرياضيات يمثل طريق نحو التنافسية العالمية، يساهم فيها طلاب مدارس النيل بوضع مصر فى مرتبة متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

وأكد أن رؤية مدارس النيل المصرية الدولية في الاشتراك بمسابقة الكانجارو الدولية هى منح الطلاب الثقة في قدرتهم على إتقان وفهم علم الرياضيات، ومساعدتهم لفهم كيفية تطبيق الرياضيات في قوانين الطبيعة والأنشطة الحياتية، وتطوير قدرتهم على استخلاص المتعة من خلال التفكير، وترسيخ أهمية تعليم الرياضيات للطلاب وربطها بحياتهم اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات.

وفى كلمته، قال الدكتور أيمن حلمي، إن الحكومة المصرية أولت إصلاح العملية التعليمية أهمية قصوى؛ إدراكًا منها للأهمية الحيوية للتعليم كمحرك للاقتصاد وكقطاع يؤثر تقدمه على مختلف القطاعات، مشيرًا إلى التخطيط المؤسسي للدولة والذى ظهر جليًا في الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030 ودور مؤسسات وقطاعات الدولة في المساهمة لتحقيق هذه الرؤية، حيث وضعت في البعد الاجتماعي مؤشر معياري للمقارنة الدولية ألا وهو زيادة نسبة الطلاب المشاركين في مسابقات دولية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الطلاب الحاصلين على شهادات دولية، مؤكدًا على أنه جاء دور شركة "إديوميتر مصر" وهى شركة مصرية، بالتوجه إلى المؤسسات الدولية والتعاون معها لإتاحة المنافسات العالمية لطلاب المدارس داخل مصر.

وأوضح أن شركة "إديوميتر" أبرمت اتفاق حصرى مع مؤسسة "كنجارو بلا حدود"؛ لنشر مسابقة كنجارو الدولية للرياضيات على المؤسسات التعليمية المصرية من الصف الأول الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوي، وإتاحة المسابقة لكل الفئات المستهدفة من الطلاب؛ انطلاقًا من الدافع الوطني من الشركة في دعم المؤسسات التعليمية؛ لتحقيق الأهداف المرجوة في التحول للتعليم المصري إلى العالمية.

وأضافت أمانى الفار، المدير التنفيذى لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية، أن (19) طالب فى مدارس النيل فازوا بعضوية نادي كانجارو الذهبي، والذى يهدف إلى تنمية مهارات الطالب فى الرياضيات من خلال إتاحة اختبارات للطلاب المشاركين أكثر صعوبة فى مجال الرياضيات، بهدف انتقاء المتفوقين منهم، والمستعدين للمشاركة فى مسابقات دولية أخرى.

وقالت أمانى الفار، إنه يجري التوسع فى برامج التطوير الموجهة لخدمة الطالب لمواكبة المعايير العالمية والتي تهدف إليها مدارس النيل، مما كان له أكبرالأثر فى حجم الإقبال غير المسبوق على الالتحاق بمدارس النيل في الوقت الحالي منذ أن أعلنت مدارس النيل الدولية فتح باب القبول للطلاب الجدد فى جميع فروعها بالمحافظات للعام الدراسي 2019 /2020.

يذكر أن مسابقة كانجارو في الرياضيات (www.kangarooegypt.com ) من أكبر المسابقات، وشارك فيها هذا العام 87 دولة حول العالم، وقرابة 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلاب من الصف الأول الابتدائي، وحتى الثالث الثانوي، وتقسم إلى 6 مستويات باختبار خاص بكل مستوى يتناسب مع الصف الدراسي.