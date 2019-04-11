"امشي واعمل فرق".. ماراثون رياضي لمصابي التوحد بدعم "القومي للمرأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة والجمعية المصرية لتقديم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، ماراثون رياضي للتوحد تحت شعار "أمشي وأعمل فرق".

جاء الماراثون ضمن الحملة القومية الخامسة عشر للتوحد "انشروا_شجعوا _ عززوا" بحضور الدكتور أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، ومشاركة شباب وفتيات من ذوي إعاقة التوحد، وعدد من جمعيات المجتمع المدني المعنيين بشئون التوحد.

وأعربت مها هلال، عن خالص شكرها وتقديرها لجميع المشاركين بالماراثون، موضحةً أن الهدف الرئيسي من الفاعلية، تنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع اجتماعيًا ورياضيًا وثفافيًا.

وفي نهاية الماراثون، قدم مجموعة من الشباب المشاركين فقرات غنائية وطنية تعبيرًا عن سعادتهم بالمشاركة في الماراثون.