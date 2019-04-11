أخبار مصر | الوطنية للإعلام: بث قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية على التلفزيون المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوطنية للإعلام: بث قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية على التلفزيون المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن التنسيق والتواصل لنقل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، على الهواء مباشرة بشاشات التلفزيون المصري الأرضية والفضائية، والتي تستضيفها مصر هذا العام، مؤكدة أن شاشاتها تستعد لتغطية الاحتفال العالمي، الذي سيُقام في منطقة الأهرامات غدًا الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصها على حق المشاهد المصري في مشاهدة قرعة كأس الأمم الأفريقي، لافتة إلى أنها تكثيف الاستعدادات وتوفر كافة الدعم، لنقل هذا الحدث الرياضي الأهم على مستوى القارة الأفريقية، والحرص على خروج التغطية بأفضل صورة، خاصة أنه يحظى بمتابعة الملايين من متابعي وعشاق كرة القدم.

ويتضمن الحفل تسلم الكاميرونى ريجوبير سونج أسطورة كرة القدم الكاميرونية كأس البطولة، على أن يسير بها عبر حافلة مكشوفة فى شوارع القاهرة حتى يصل إلى مقر إقامة القرعة بمنطقة الأهرامات، بهدف عرض الكأس على الجماهير المصرية.

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كما يتضمن الحفل الذى يستمر لمدة 141 دقيقة العديد من الفقرات الفنية والغنائية، بجانب كلمات رسمية لمنظمى البطولة، وعروض ضوئية مبهرة فى منطقة الصوت والضوء.

وأوضح، أن العرض سيتضمن عرضا ضوئيا مبهرا بشاشات عملاقة فى مختلف مكان إقامة القرعة، المجهز بأحدث التكنولوجيا فى العالم من أجل الإبهار، مع استخدام الصوت والضوء وأهرامات الجيزة فى العرض مع إضاءة مسلطة على أبو الهول والأهرامات، والتى ستأخذ التركيز الأبرز من حفل القرعة نظرا لتاريخية المكان.

ويتضمن الحفل كذلك 3 كلمات رسمية، للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصرى ورئيس اللجنة المنظمة، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، بجانب كلمة لممثل الدولة المصرية، والأقرب أن يلقيها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى سيحضر القرعة ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وهناك محور الحفل، وهو إجراء سحب القرعة على الهواء مباشرة، ويشارك فى سحبها النجوم ديدييه دروجبا وإيمانويل أمونيكى ومصطفى حجى والحاج ضيوف، بجانب عميد لاعبى العالم النجم المصرى أحمد حسن.