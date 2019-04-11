أخبار مصر | "عاشور": نقابة المحامين عطلت إصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة 6 أشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور": نقابة المحامين عطلت إصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة 6 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامح عاشور نقيب المحامين، عن إرسال مصلحة الضرائب مخاطبات للمحامين من أجل التسجيل بضريبة القيمة المضافة، إن النقابة وقعت بروتوكول مع وزارة المالية، حدد به مبالغ قطعية لسداد الضريبة من المنبع عند قيد الدعوى، باستثناء الدعاوى المقامة أمام محكمة النقض، يدفع مبلغ تحت حساب الضريبة، كما أن البروتوكول استثنى المحامين من التسجيل.

ونوه نقيب المحامين، خلال جلسة نقاشية اليوم الخميس، عقدت على هامش مؤتمر شباب محامي الصعيد، المنعقد بمدينة الغردقة، إلى أن النقابة عطلت إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لمدة 6 أشهر، والمحامين هم الفئة الوحيدة التي طبقت عليها الضريبة القطعية، مردفا: "واجهنا القانون بما متاح لنا حتى تقضى المحكمة الدستورية في الدعوى التي أقامتها النقابة بشأن عدم دستوريته".

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وكلف "عاشور"، النقباء الفرعيين، بتفعيل البروتكولين الموقعين مع النيابة العامة، ووزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الأول، ينص على أن يكلف موظف أو محامي من النقابة الفرعية بعرض طلبات المحامين على النيابة العامة، ثم يأخذ القرارات في عقبها ويعطيها للمحامين، لإنهاء وقوف المحامين على أبواب النيابة، ووقع البروتوكول مع النائب العام المرحوم هشام بركات، بينما يتضمن البروتكول الأخر، أن يتعامل المحامين في أقسام الشرطة مع المأمور ونائبه، إضافة للتنسيق بين النقابة الفرعية ومديرية الأمن، للقضاء على المشاكل المتكررة بين المحامين والضباط".

وجدد "عاشور"، تأكيده على ضرورة التزام كافة المحامين بارتداء البدلة الكاملة، وروب المحاماة، بينما تلتزم المحاميات بالحد الأدنى للزي المحتشم المتعارف عليه في المجتمع المصري، ويجب على النقباء الفرعيين، وأعضاء مجلس الفرعية، وكبار المحامين بكل جزئية بتوعية الشباب بأهمية ذلك، وتقديم النصيحة لمن يخالف، فتلك مسئولية جماعية، ولا يصح أن يقول أحد "أنا مالي"، فالمحافظة على الصورة الذهنية الجيدة للمحامين أمام المجتمع، ومنع تشوهها، دور الجميع.

وأختتم نقيب المحامين كلمته، قائلا: "أنتم مسئولون بشكل مشترك مع مجلس النقابة، وأرى وجوه واعدة لشباب المحامين في كل مكان في مصر، تبشر بمستقبل أفضل للمهنة".