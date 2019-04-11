انت الان تتابع السيسي: منظمة العمل الدولية صمام الأمان للحقوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التي أقيمت بالقاهرة، اليوم الخميس، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس منظمة العمل الدولية، أنها كانت وما زالت بمثابة صمام الأمان لحقوق العمال ببلدان العالم المختلفة، ومثالاً فريداً يجمع وعلى قدم المساواة بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال في سياق واحد. وقال رئيس الوزراء في الكلمة التي ألقاها نيابة عن السيسي: "يسعدني أن أتوجه بالتحية والتقدير لكل عامل وعاملة من الرجال والنساء حول العالم شارك في بناء حضارتنا الإنسانية المشتركة عبر التاريخ".
وأضاف مدبولي: "لولا جهودكم المضنية وتفانيكم في العمل ما كنا نصل اليوم إلى هذه المرحلة المتقدمة من التطور الحضاري والإنساني". وأشاد الرئيس السيسي بدور المنظمة، مؤكدا حرص الدولة على المشاركة في الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس منظمة العمل الدولية.وأشار إلى أنه قد مر العامل في كافة أنحاء العالم وعلى مر
وأضاف مدبولي: "لولا جهودكم المضنية وتفانيكم في العمل ما كنا نصل اليوم إلى هذه المرحلة المتقدمة من التطور الحضاري والإنساني". وأشاد الرئيس السيسي بدور المنظمة، مؤكدا حرص الدولة على المشاركة في الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس منظمة العمل الدولية.
وأشار إلى أنه قد مر العامل في كافة أنحاء العالم وعلى مر العصور بمراحل مختلفة من التطور، إذ يعتبر خط الدفاع الأول والأخير في كل المجتمعات لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها سواء بسبب الأوضاع الاقتصادية، أو الاجتماعية، وجاءت إسهاماته لإثراء الإنسانية والنهوض بها، موضحا أن الطبقة العاملة وتنظيماتها النقابية بذلت جهودا كبيرة على صعيد العمل والإنتاج الاقتصادي، والمشاركة الفاعلة والفعلية في التنمية البشرية، ما كان له بالغ الأثر في بناء مجتمعاتنا بناء حضاريا مزدهرا تنامى فيه دور المرأة في كافة ميادين العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: منظمة العمل الدولية صمام الأمان للحقوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.