انت الان تتابع السيسي: منظمة العمل الدولية صمام الأمان للحقوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التي أقيمت بالقاهرة، اليوم الخميس، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس منظمة العمل الدولية، أنها كانت وما زالت بمثابة صمام الأمان لحقوق العمال ببلدان العالم المختلفة، ومثالاً فريداً يجمع وعلى قدم المساواة بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال في سياق واحد. وقال رئيس الوزراء في الكلمة التي ألقاها نيابة عن السيسي: "يسعدني أن أتوجه بالتحية والتقدير لكل عامل وعاملة من الرجال والنساء حول العالم شارك في بناء حضارتنا الإنسانية المشتركة عبر التاريخ".

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وأضاف مدبولي: "لولا جهودكم المضنية وتفانيكم في العمل ما كنا نصل اليوم إلى هذه المرحلة المتقدمة من التطور الحضاري والإنساني". وأشاد الرئيس السيسي بدور المنظمة، مؤكدا حرص الدولة على المشاركة في الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس منظمة العمل الدولية.وأشار إلى أنه قد مر العامل في كافة أنحاء العالم وعلى مر