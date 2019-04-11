شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إصدار تذاكر سفر أسبوعية بالقطارات المميزة والمطورة من السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هيئة السكة الحديد عن توفير خدمة جديدة للمسافرين بإصدار تذاكر سفر أسبوعية بالقطارات المميزة والمطورة (للمسافة أكثر من 20 كم)، وذلك بداية من بعد غد، السبت، تتيح لحاملها التوجه مباشرة لركوب القطارات المميزة والمطورة حسب نوع التذكرة.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن هذه الخدمة تأتي تيسيرًا على جمهور المسافرين ولتقليل عدد مرات التردد على شبابيك التذاكر، سواء بمحطات القيام أو محطات الوصول لتوفير الوقت والجهد لجمهور الركاب.
وأوضحت الهيئة أن تذكرة السفر أسبوعية تتضمن عدد 12 رحلة بالدرجات المميزة والمطورة، وتتيح لحاملها التوجه مباشرةً للقطار دون المرور على شـباك التذاكر، سـواء في رحلة الذهاب أو رحلة العـودة لمدة ستة أيام محدد بها محطة القيام ومحطــة الوصـول وتاريـخ صلاحية التذكرة.
وتناشد الهيئة السادة الركاب المحافظة على التذكرة خلال المدة المحددة لها وعدم طمس بياناتها.
يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير للمسؤولين لهيئة السكك الحديدية باتخاذ إجراءات وآليات جديدة تسهل من سفر الركاب وتخفيف الضغط على شبابيك التذاكر، خاصة مع تطبيق مبادرة التصدي لركوب القطارات دون تذكرة.
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