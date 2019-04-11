شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريب بحرى عابر بنطاق البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى، مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك أثناء عبور الفرقاطة الفرنسية متعددة المهام(PROVENCE) وسفينة الإمداد (MARNE) لقناة السويس وبمشاركة فرقاطة مصرية. Advertisements اشتمل التدريب على تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التى تواجه الأمن البحرى، ومكافحة الإرهاب والقرصنة بالبحر والتدريب على حماية هدف حيوى يتمثل فى منصات البترول والغاز ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تدريبات نوعية للطائرات الهليكوبتر الفرنسية مع الوحدات البحرية المصرية والفرنسية نهاراً وليلاً، وتنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار القتالية مع إستخدام المواصلات الإشارية . ويهدف التدريب إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الإستقرار والأمن البحرى بالمنطقة .

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