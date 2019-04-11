الأوقاف تطلق مسابقة للإنشاد والابتهالات الدينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن إطلاق مسابقة لأصحاب الأصوات الحسنة والمبدعين فى فن الإنشاد والابتهالات الدينية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام. وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أنه على الراغبين فى الاشتراك ملء نموذج خاص بالمسابقة، مع إرفاق تسجيل صوتى فى حدود دقيقتين فى موعد أقصاه 15 يومًا من اليوم ، كما أنه يمكن للمديريات أن ترشح من تراه فى خطاب موجه لرئيس قطاع المديريات فى موعد أقصاه 15 يومًا من اليوم . للتسجيل عبر الموقع الإلكترونى للوزارة اضغط هنا

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